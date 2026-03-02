Nie żyje Mariusz „Długi” Dygaszewicz. Fotografa żegnają pracownicy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

2026-03-02, 18:00  Dorota Witt
Nie żyje Mariusz „Długi” Dygaszewicz/ Fot. UKW, Facebook

Nie żyje Mariusz „Długi” Dygaszewicz/ Fot. UKW, Facebook

- Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mariusza „Długiego” Dygaszewicza – absolwenta Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, znakomitego fotografa, wybitnego przedstawiciela bydgoskiej kultury studenckiej, jednego z czołowych działaczy Klubu Studenckiego „Beanus’70” oraz wieloletniego kierownika tej legendarnej studenckiej instytucji kultury - napisali w mediach społecznościowych pracownicy UKW.

Zmarłego 28 lutego fotografa w pełnych żalu słowach żegnają także przedstawiciele Pracowni Badań nad Kulturą Studencką, działającej w ramach biblioteki UKW.

Fotograf urodził się w 1954 roku. Był członkiem Bydgoskiego Towarzystwa Fotograficznego, współzałożycielem grupy fotograficznej ZNAK. Założył Studenckie Centrum Kultury Fotograficznej (SCKF) i Studencką Agencję Fotograficzną (SAF) - wszystkie działały przy studenckim klubie „Beanus 70”.

- Organizował warsztaty i plenery fotograficzne. Współpracował z „Kwartalnikiem Akademickim” oraz dwumiesięcznikiem „Nasz Dom Europejski”. Po ponad 25 latach nieobecności wrócił do bydgoskiej fotografii wystawą zatytułowaną „Fotografia”, prezentując ją we wrześniu 2006 r. W marcu 2012 r. miała miejsce następna wystawa zatytułowana „Fotografia 2”, będąca przeglądem jego prac powstałych w latach 2007–2011. Ostatnią prezentację jego twórczości, zatytułowaną „Enklawa”, mogliśmy oglądać w Bibliotece UKW na przełomie kwietnia i maja 2025 r. - czytamy na facebookowym profilu Pracowni Badań nad Kulturą Studencką.

Bydgoszcz

Region

Polskie Radio PiK dotarło do wyników kontroli wyjazdu karetki do 19-letniego Olka z Grudziądza

Polskie Radio PiK dotarło do wyników kontroli wyjazdu karetki do 19-letniego Olka z Grudziądza

2026-03-02, 17:13
Nowy prezes Polregio. Na czele zarządu stanął związany z Bydgoszczą Andrzej Pawłowski

Nowy prezes Polregio. Na czele zarządu stanął związany z Bydgoszczą Andrzej Pawłowski

2026-03-02, 16:00
Nie żyje prof. Łukasz Jermacz z UMK w Toruniu. Miał 38 lat, odszedł, wykonując pracę, którą kochał

Nie żyje prof. Łukasz Jermacz z UMK w Toruniu. Miał 38 lat, „odszedł, wykonując pracę, którą kochał”

2026-03-02, 15:43
Poszukiwany czterema listami gończymi wpadł przez wykroczenie drogowe. Jechał... jako pasażer

Poszukiwany czterema listami gończymi wpadł przez wykroczenie drogowe. Jechał... jako pasażer

2026-03-02, 14:46
Kobieta została poturbowana przez krowę. Na miejscu lądowało pogotowie lotnicze [zdjęcia]

Kobieta została poturbowana przez krowę. Na miejscu lądowało pogotowie lotnicze [zdjęcia]

2026-03-02, 14:10
Mafia śmieciowa w Pakości. Prokuratura Krajowa zastosowała środki wobec osób z naszego regionu

„Mafia śmieciowa” w Pakości. Prokuratura Krajowa zastosowała środki wobec osób z naszego regionu

2026-03-02, 13:56
Pamięci Wilka Żołnierza Wyklętego. Uroczystości w Lipinkach w Borach Tucholskich [zdjęcia i wideo]

Pamięci „Wilka” — Żołnierza Wyklętego. Uroczystości w Lipinkach w Borach Tucholskich [zdjęcia i wideo]

2026-03-02, 13:02
Śmierć miesięcznego dziecka w szpitalu w Brodnicy. Zarzuty dla rejestratorki

Śmierć miesięcznego dziecka w szpitalu w Brodnicy. Zarzuty dla rejestratorki

2026-03-02, 12:01
System ICam w Nowym Ciechocinku. Mandaty za czerwone światło

System ICam w Nowym Ciechocinku. Mandaty za czerwone światło

2026-03-02, 11:40

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę