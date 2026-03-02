Nie żyje Mariusz „Długi” Dygaszewicz. Fotografa żegnają pracownicy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

2026-03-02, 18:00 Dorota Witt

Nie żyje Mariusz „Długi” Dygaszewicz/ Fot. UKW, Facebook

- Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mariusza „Długiego” Dygaszewicza – absolwenta Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, znakomitego fotografa, wybitnego przedstawiciela bydgoskiej kultury studenckiej, jednego z czołowych działaczy Klubu Studenckiego „Beanus’70” oraz wieloletniego kierownika tej legendarnej studenckiej instytucji kultury - napisali w mediach społecznościowych pracownicy UKW.

Zmarłego 28 lutego fotografa w pełnych żalu słowach żegnają także przedstawiciele Pracowni Badań nad Kulturą Studencką, działającej w ramach biblioteki UKW.



Fotograf urodził się w 1954 roku. Był członkiem Bydgoskiego Towarzystwa Fotograficznego, współzałożycielem grupy fotograficznej ZNAK. Założył Studenckie Centrum Kultury Fotograficznej (SCKF) i Studencką Agencję Fotograficzną (SAF) - wszystkie działały przy studenckim klubie „Beanus 70”.



- Organizował warsztaty i plenery fotograficzne. Współpracował z „Kwartalnikiem Akademickim” oraz dwumiesięcznikiem „Nasz Dom Europejski”. Po ponad 25 latach nieobecności wrócił do bydgoskiej fotografii wystawą zatytułowaną „Fotografia”, prezentując ją we wrześniu 2006 r. W marcu 2012 r. miała miejsce następna wystawa zatytułowana „Fotografia 2”, będąca przeglądem jego prac powstałych w latach 2007–2011. Ostatnią prezentację jego twórczości, zatytułowaną „Enklawa”, mogliśmy oglądać w Bibliotece UKW na przełomie kwietnia i maja 2025 r. - czytamy na facebookowym profilu Pracowni Badań nad Kulturą Studencką.