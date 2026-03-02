Nie żyje prof. Łukasz Jermacz z UMK w Toruniu. Miał 38 lat, „odszedł, wykonując pracę, którą kochał”

2026-03-02, 15:43 BN

Nie żyje prof. Łukasz Jermacz z UMK w Toruniu/fot. Facebook/Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK

Zmarł dr hab. Łukasz Jermacz, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był cenionym naukowcem związanym z Wydziałem Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK. Miał 38 lat.

Prof. Łukasz Jermacz zmarł 27 lutego. Oficjalny profil Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu na Facebooku pożegnał swojego współpracownika. Jak czytamy, w 2012 roku ukończył studia magisterskie na kierunku ochrona środowiska, a w 2017 roku obronił rozprawę doktorską. - Został zatrudniony w Zakładzie Hydrobiologii, a po zmianach strukturalnych – w Katedrze Ekologii i Biogeografii - czytamy w komunikacie wydziału. – W 2023 roku prof. Łukasz Jermacz uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki biologiczne. W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku profesora uczelni – dodano.



Profesor specjalizował się w badaniach nad ekologią organizmów wodnych oraz inwazjami biologicznymi. Był autorem wielu publikacji naukowych, brał udział w projektach badawczych, otrzymywał stypendia, nagrody i wyróżnienia. Wspierał także młodych naukowców jako promotor i promotor pomocniczy w przewodach doktorskich.



Jak podkreślają współpracownicy, był osobą życzliwą i otwartą, chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem. Zmarł nagle, w trakcie procedury o nadanie tytułu profesora.



