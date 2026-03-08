Policja ostrzega, telefon na pasach to duże zagrożenie. W zeszłym roku w Polsce zginęło 348 osób

2026-03-08, 12:47 Marcin Doliński/BN

Korzystanie z telefonu na przejściu dla pieszych to duże zagrożenie/fot. Freepik/ilustracyjna

Korzystanie z telefonu podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych może skończyć się nie tylko mandatem, ale przede wszystkim groźnym wypadkiem. Policjanci apelują o rozwagę i przypominają, że chwila nieuwagi na pasach może mieć tragiczne konsekwencje.

– Pieszy musi upewnić się, że droga jest wolna i może bezpiecznie wejść na przejście. Korzystanie ze smartfona czy słuchawek nie zwalnia go z tej odpowiedzialności – mówi młodsza aspirant Agnieszka Stankiewicz z Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie.



Jak podkreśla policjantka, korzystanie z telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię utrudnia prawidłową ocenę sytuacji na drodze. – Kiedy patrzymy w telefon, skupiamy uwagę na SMS-ach czy rozmowie i nie widzimy tego, co dzieje się wokół nas. To chwila nieuwagi, która może doprowadzić do bardzo tragicznych konsekwencji – dodaje.



Za korzystanie z telefonu podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych grozi mandat w wysokości 300 złotych.



Policyjne statystyki pokazują skalę problemu. W 2025 roku w Polsce doszło do ponad 4200 wypadków z udziałem pieszych. Zginęło w nich 348 osób. Dlatego funkcjonariusze apelują o ostrożność i odkładanie telefonu przed wejściem na jezdnię.