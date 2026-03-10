Wypadek drogowy - jak skutecznie ubiegać się o odszkodowanie czy rehabilitację?

Wypadek drogowy to nie tylko trauma i walka o zdrowie. To także formalności, dokumenty i walka o należne pieniądze. Jak się w tym nie pogubić? O co trzeba zadbać tuż po zdarzeniu i jakie dokumenty są kluczowe, by skutecznie ubiegać się o odszkodowanie czy rehabilitację?
- Jeżeli mamy ustalonego sprawcę, możemy sprawdzić jego ubezpieczyciela w ramach odpowiedzialności OC i już na tym etapie kierować roszczenia o wypłatę z tytułu poniesionych przez nas wydatków na leczenie - wyjaśnia toruński adwokat Mariusz Lewandowski. - Równolegle można zwrócić się do Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, które oferują bezpłatną pomoc w trakcie samego postępowania oraz są gotowe zwrócić koszty leczenia - dodaje.
Jakie dokumenty są konieczne, by móc ubiegać się o odszkodowanie po wypadku?
Jaką dokumentację, w przypadku chęci ubiegania się o odszkodowanie, należy mieć? - Potrzebujemy dokumentacji medycznej, chociażby karty informacyjnej leczenia szpitalnego, którą się otrzymuje przy wypisie - informuje Mariusz Lewandowski. - Jeśli mamy rehabilitację to potrzebna jest też dokumentacja z tego tytułu. Poza tym, jeżeli chcemy ubiegać się o zwrot pieniędzy za zakup jakiegoś sprzętu medycznego czy wypożyczenie, koszty dojazdu, w tym to, jakie odległości zostały pokonane, w jakich przychodniach był poszkodowany - to wszystko musi być udokumentowane - dodaje. Do kosztów leczenia można doliczyć również wydatki związane z opieką nad poszkodowanym.
Nasz reporter zwrócił się również z zapytaniami do wiceministra sprawiedliwości Sławomira Pałki. - Ze strony państwa ofiary wypadku drogowego mogą liczyć na wsparcie ze strony Funduszu Sprawiedliwości w ramach standardowego pakietu pomocy przewidzianego dla osób pokrzywdzonych przestępstwem - czytamy w przesłanej do naszej redakcji odpowiedzi. - Po zgłoszeniu się do jednego z punktów pomocy osoba poszkodowana przedstawia okoliczności zdarzenia i uprawdopodabnia swój status osoby pokrzywdzonej (przedstawia dokumenty - przyp. red.). Następnie składa wniosek o wsparcie. Wniosek jest analizowany przez tzw. osobę pierwszego kontaktu, która ocenia sytuację i decyduje o przyznaniu pomocy w takim zakresie, jaki jest w danym przypadku niezbędny. Wsparcie może obejmować m.in. pomoc prawną, wsparcie psychologiczne czy rehabilitację - dodaje wiceminister.
Cała treść odpowiedzi wiceministra sprawiedliwości Sławomira Pałki znajduje się w załączniku poniżej.
