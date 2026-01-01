Mapa lokalnych demonów i wierzeń powstała w Chełmnie. To Etnomapa Doliny Dolnej Wisły

2026-01-01, 20:46  Marcin Doliński/Redakcja
Etnomapa Doliny Dolnej Wisły/fot. nadesłane

Etnomapa ma być nowym produktem turystycznym i edukacyjnym. Jest to zarazem część projektu Chełmińskiej Akademii Tradycji.

Co pokazuje etnomapa? - Przedstawia dziesięć istot z folkloru chełmińskiego, np. jest Wilkołak, Wieszczy, który był lokalnym wampirem - wymienia etnolog Natalia Zacharek. - Jest strasznie, ale jest też pocieszająco, bo jest też Domowik, który był duchem opiekuńczym gospodarstwa - dodała.

Etnomapa powstała, by pokazać wierzenia związane z dawnym folklorem w konkretnych miejscowościach, w których udało się znaleźć materiały etnograficzne. - Jest Kijewo Królewskie, Kiełp. To są małe wioski, bardzo ładne, a nieodkryte - dodała Natalia Zacharek.

Relacja Marcina Dolińskiego

Chełmno

Region

