Mapa lokalnych demonów i wierzeń powstała w Chełmnie. To Etnomapa Doliny Dolnej Wisły

Etnomapa ma być nowym produktem turystycznym i edukacyjnym. Jest to zarazem część projektu Chełmińskiej Akademii Tradycji.

Co pokazuje etnomapa? - Przedstawia dziesięć istot z folkloru chełmińskiego, np. jest Wilkołak, Wieszczy, który był lokalnym wampirem - wymienia etnolog Natalia Zacharek. - Jest strasznie, ale jest też pocieszająco, bo jest też Domowik, który był duchem opiekuńczym gospodarstwa - dodała.



Etnomapa powstała, by pokazać wierzenia związane z dawnym folklorem w konkretnych miejscowościach, w których udało się znaleźć materiały etnograficzne. - Jest Kijewo Królewskie, Kiełp. To są małe wioski, bardzo ładne, a nieodkryte - dodała Natalia Zacharek.