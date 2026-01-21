Ostatnie pożegnanie ofiar tragedii z Chełmna. Matkę i trójkę dzieci pożegnały tłumy

2026-01-21, 17:15 Marcin Doliński/Redakcja

W środę (21 stycznia) odbył się pogrzeb rodziny, która zatruła się czadem w Chełmnie/fot. Marcin Doliński

Tłumy pożegnały w środę (21 stycznia) matkę oraz trójkę dzieci, które zatruły się czadem w jednym z mieszkań w Chełmnie.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się o godzinie 10:00 w kościele parafialnym w Górnych Wymiarach mszą świętą w intencji 30-letniej Zuzanny i trójki jej dzieci - Mikołaja, Nikoli i Oliwii. Żegnali ich bliscy, koledzy i koleżanki, władze samorządowe, dyrekcja szkoły oraz mieszkańcy.



Osoby obecne na uroczystościach pogrzebowych podkreślały, jak wielka tragedia dotknęła rodzinę. - Nie potrafimy o tym rozmawiać, to dla nas wielki szok - mówili ci, którzy towarzyszyli matce i jej trójce dzieci w tej ostatniej ziemskiej drodze.



Przypomnijmy, w związku z tą tragedią aresztowano współwłaścicielkę domu Joannę M., która miała podżegać do podrobienia dokumentów potwierdzających przegląd pieca gazowego. To właśnie z niego wydobył się czad, który zabił matkę i jej dzieci. Kobiecie grozi do pięciu lat więzienia.