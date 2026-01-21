Ostatnie pożegnanie ofiar tragedii z Chełmna. Matkę i trójkę dzieci pożegnały tłumy

2026-01-21, 17:15  Marcin Doliński/Redakcja
W środę (21 stycznia) odbył się pogrzeb rodziny, która zatruła się czadem w Chełmnie/fot. Marcin Doliński

W środę (21 stycznia) odbył się pogrzeb rodziny, która zatruła się czadem w Chełmnie/fot. Marcin Doliński

Tłumy pożegnały w środę (21 stycznia) matkę oraz trójkę dzieci, które zatruły się czadem w jednym z mieszkań w Chełmnie.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się o godzinie 10:00 w kościele parafialnym w Górnych Wymiarach mszą świętą w intencji 30-letniej Zuzanny i trójki jej dzieci - Mikołaja, Nikoli i Oliwii. Żegnali ich bliscy, koledzy i koleżanki, władze samorządowe, dyrekcja szkoły oraz mieszkańcy.

Osoby obecne na uroczystościach pogrzebowych podkreślały, jak wielka tragedia dotknęła rodzinę. - Nie potrafimy o tym rozmawiać, to dla nas wielki szok - mówili ci, którzy towarzyszyli matce i jej trójce dzieci w tej ostatniej ziemskiej drodze.

Przypomnijmy, w związku z tą tragedią aresztowano współwłaścicielkę domu Joannę M., która miała podżegać do podrobienia dokumentów potwierdzających przegląd pieca gazowego. To właśnie z niego wydobył się czad, który zabił matkę i jej dzieci. Kobiecie grozi do pięciu lat więzienia.

Relacja Marcina Dolińskiego

Region

Uwaga Z powodu awarii w Bydgoszczy nie jeżdżą tramwaje na Górny Taras

Uwaga! Z powodu awarii w Bydgoszczy nie jeżdżą tramwaje na Górny Taras

2026-01-21, 18:59
Przepychanki słowne w Inowrocławiu po postach zamieszczonych na portalu społecznościowym

Przepychanki słowne w Inowrocławiu po postach zamieszczonych na portalu społecznościowym

2026-01-21, 18:16
Oskarżony o wyłudzenie ponad 2,8 mln zł z kasy Miejskiego Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu usłyszał wyrok

Oskarżony o wyłudzenie ponad 2,8 mln zł z kasy Miejskiego Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu usłyszał wyrok

2026-01-21, 16:16
Turek podejrzewany o poważne przestępstwa zatrzymany. W akcji brali udział bydgoscy policjanci

Turek podejrzewany o poważne przestępstwa zatrzymany. W akcji brali udział bydgoscy policjanci

2026-01-21, 16:00
Śmiertelny wypadek w Kowalu w powiecie włocławskim

Śmiertelny wypadek w Kowalu w powiecie włocławskim

2026-01-21, 14:56
Kolejny raz przekroczyła prędkość. 38-latka straciła prawo jazdy, jest wniosek o ukaranie

Kolejny raz przekroczyła prędkość. 38-latka straciła prawo jazdy, jest wniosek o ukaranie

2026-01-21, 13:50
Smród w części Inowrocławia. Miasto i miejskie spółki mają sposób, by go wyeliminować

Smród w części Inowrocławia. Miasto i miejskie spółki mają sposób, by go wyeliminować

2026-01-21, 12:52
Zdrowy Dzień Babci i Dziadka w oddziałach NFZ w regionie. Pierwsi chętni już skorzystali

„Zdrowy Dzień Babci i Dziadka” w oddziałach NFZ w regionie. Pierwsi chętni już skorzystali

2026-01-21, 12:01
Strażacy proszą o pomoc. Pilnie potrzebna krew dla strażaka z Bydgoszczy

Strażacy proszą o pomoc. Pilnie potrzebna krew dla strażaka z Bydgoszczy

2026-01-21, 11:20

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę