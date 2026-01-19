Tu mogą sprawdzić, kiedy oddać krew. Centrum Krwiodawstwa uruchamia Portal Dawcy

Pomoc honorowych dawców ma swoją historię, teraz można ją przeanalizować online. Z Portalem Dawcy można też planować kolejne wizyty w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa.

- Lista plusów dla naszych dawców jest ogromna - Portal Dawcy to przede wszystkim wygoda, bo krwiodawcy mogą w szybki i prosty sposób podejrzeć terminy, kiedy oddać krew – tłumaczy Krzysztof Laks, rzecznik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. – Niby wszyscy wiedzą, że robi się to co 56 dni, czyli co 8 tygodni, ale po dwóch miesiącach zazwyczaj ucieka jeden dzień, a dokładna data dotąd była dostępna tylko telefonicznie, albo tutaj na miejscu. Teraz szybko można podejrzeć terminy na Portalu Dawcy.

Krzysztof Laks dodaje, że kolejną korzyścią jest możliwość sprawdzenia na portalu ilości krwi oddanej w poprzednim roku kalendarzowym, a ta informacja przydatna jest przy rozliczeniu ulgi podatkowej w PIT. Można też poznać swoje miejsce w rankingu dawców oraz sprawdzić nagrody dostępne w programie lojalnościowym.

Dodatkowo RCKIK przekazuje, że maleją zapasy grupy 0Rhd-. Do oddawania krwi zaprasza właśnie dawców z tą grupą.

Link do Portalu Dawcy można znaleźć TUTAJ.

Link do pobrania aplikacji Moja Krew (tylko dla użytkowników Androida) – TUTAJ.

Mówi Krzysztof Laks, rzecznik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

Mówi Krzysztof Laks

