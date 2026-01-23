To był czas pełen dźwięków. W Akademii Muzycznej podsumowano Bydgoski Rok Muzyki [zdjęcia]

Podsumowanie Bydgoskiego Roku Muzyki/Fot. Tatiana Adonis
W ramach zeszłorocznego przedsięwzięcia odbyło się ponad 250 wydarzeń i prawie 480 koncertów.
Organizowane w mieście imprezy były okazją do wspólnego świętowania dziedzictwa muzycznego Bydgoszczy, która jest jednym z 75. Miast Muzyki UNESCO na świecie i drugim w Polsce.
- Wzięły w tym udział i instytucje kultury, i NGO-sy, indywidualni artyści, i szkoły, więc właściwie całe miasto grało i się tą muzyką cieszyło - mówiła Marzena Matowska, dyrektorka Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy i zapewnia, że ten potencjał nie będzie zaprzepaszczony.
Rok Muzyki, który tylko nazywał się rokiem muzyki, minął, ale każdy kolejny rok w Bydgoszczy będzie rokiem muzyki. O tym przekonana jest między innymi Iwona Waszkiewicz, zastępczyni prezydenta miasta.
- Bydgoszcz jest miastem muzyki UNESCO, więc co roku będziemy miastem muzyki, ale rok miniony był szczególny - mówiła.
Jak podkreślał wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel, ustanowienie Bydgoskiego Roku Muzyki było hołdem dla bogatej tradycji i dziedzictwa miasta, a muzyka w Bydgoszczy to coś więcej niż koncerty - to wspólna tożsamość mieszkańców i duma z lokalnych osiągnięć.
Ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń nadanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymała Marzena Matowska - dyrektorka Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, animatorka kultury i menedżerka od lat związana z bydgoską sceną artystyczną.
Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymali:
Sławomir Dolata - gitarzysta klasyczny, wokalista, prezes Fundacji Duende Flamenco oraz kierownik pracowni muzyki w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy,
Grzegorz Nadolny - bydgoski muzyk jazzowy i wykładowca Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy,
Rafał Gorzycki - kompozytor i perkusista, założyciel Fundacji Polskiej Muzyki Kameralnej ART. MINTAKA.
