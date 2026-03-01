Wszyscy możemy pomóc 12-letniej tenisistce bydgoskiej Gwiazdy. Nadia ma guza mózgu
Koncert dla Nadii Lasoty, 12-letniej mistrzyni tenisa stołowego chorej na raka, odbędzie się w niedzielę 1 marca w Bydgoszczy.
Od godz. 17 w Over the Under Pub muzycy zagrają, by zebrać pieniądze na zagraniczne leczenie zawodniczki bydgoskiej Gwiazdy, cierpiącej z powodu guza mózgu. Na scenie pojawi się m.in. Michał Ladziński z zespołem Blighted Reality
Klub Over the Under mieści się przy Dworcowej 51, wejście od strony Brdy.
Zbiórka dla Mistrzyni Polski - Nadii prowadzona jest za pośrednictwem strony Fundacji Kawałek Nieba oraz facebookowego profilu POMOC dla Nadii Lasoty.
Więcej w relacji Moniki Siwak - poniżej.