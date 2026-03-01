Wszyscy możemy pomóc 12-letniej tenisistce bydgoskiej Gwiazdy. Nadia ma guza mózgu

2026-03-01, 14:30 Monika Siwak/DW

Koncert dla Nadii Lasoty, 12-letniej mistrzyni tenisa stołowego chorej na raka, odbędzie się w niedzielę 1 marca w Bydgoszczy/ Fot. POMOC dla Nadii Lasoty, Facebook

Koncert dla Nadii Lasoty, 12-letniej mistrzyni tenisa stołowego chorej na raka, odbędzie się w niedzielę 1 marca w Bydgoszczy.

Od godz. 17 w Over the Under Pub muzycy zagrają, by zebrać pieniądze na zagraniczne leczenie zawodniczki bydgoskiej Gwiazdy, cierpiącej z powodu guza mózgu. Na scenie pojawi się m.in. Michał Ladziński z zespołem Blighted Reality





- Nastąpiło pospolite ruszenie, by pomóc Nadii, cała społeczność Łochowa, gdzie mieszka, ale i Białych Błot, Bydgoszczy pomaga. Ludzie robią niesamowite rzeczy. Dzieciaki chodzą, kwestują, to jest wspaniałe. Aż łezka się kręci w oku, jak ludzie potrafią w dzisiejszych czasach pokazać dobre serce. Wszyscy walczą, jej rodzice walczą, my walczymy, ona sama walczy, co jest najważniejsze - podkreśla Michał Ladziński.



Więcej w relacji Moniki Siwak - poniżej.



