Podczas jednej operacji usunęli dwa nowotwory. Unikatowy zabieg w Centrum Onkologii [zdjęcia]

W bydgoskim Centrum Onkologii przeprowadzono nowatorski zabieg robotyczny/fot. Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy/Facebook
W bydgoskim Centrum Onkologii przeprowadzono nowatorski zabieg robotyczny. Podczas jednej operacji pacjentce usunięto dwa niezależne nowotwory: raka odbytnicy i raka trzonu macicy. Co ważne, wszystko odbyło się w trakcie jednego znieczulenia dzięki współpracy specjalistów z różnych dziedzin.
Zabieg wykonano przy jednym ustawieniu robota chirurgicznego. Dzięki temu pacjentka uniknęła drugiej operacji, kolejnego znieczulenia i ponownego pobytu w szpitalu. - Pacjentka ma podczas jednego zabiegu robotycznego zoperowane dwa nowotwory (…) i nie musi przeżywać podwójnego stresu – podkreśla w komunikacie lecznicy prof. Wojciech Zegarski.
Kobieta w wieku około 70 lat ma też choroby współistniejące – w takich przypadkach małoinwazyjna chirurgia robotyczna odgrywa szczególną rolę. Oznacza: mniejszy uraz operacyjny, krótszą rekonwalescencję, niższe ryzyko powikłań.
Każdy zespół odpowiadał za swoją część zabiegu. - To modelowa współpraca dwóch zespołów – każdy robi to, co potrafi najlepiej – zaznacza prof. Zegarski. Dzięki takiemu podejściu pacjent: przechodzi tylko jedno znieczulenie, unika kolejnej operacji, zmniejsza ryzyko powikłań, szybciej wraca do zdrowia, ma leczenie prowadzone przez wielu specjalistów jednocześnie. - Unikamy niepotrzebnego kolejnego zabiegu (…) i potencjalnych powikłań – podkreśla dr Bartosz Skonieczny.
Zabieg był możliwy dzięki ogromnemu doświadczeniu zespołu. W Centrum Onkologii w Bydgoszczy wykonano już blisko 3 tysiące operacji robotycznych.
Jak przyznają chirurdzy z CO Bydgoszcz, według ich wiedzy - była to pierwsza taka operacja w Polsce, a przeprowadziły ją połączone zespoły robotyczne:
CHIRURDZY: • prof. Wojciech Zegarski • dr Bartosz Skonieczny GINEKOLODZY: • dr Michał Makarewicz • dr Paweł Piątkowski WSPARCIE MEDYCZNE: • dr Alahmad Alali Naser – anestezjolog • Agnieszka Gałązka – pielęgniarka anestezjologiczna • Magda Mikołowska, Lilianna Appel – instrumentariuszki
