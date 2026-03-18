Podczas jednej operacji usunęli dwa nowotwory. Unikatowy zabieg w Centrum Onkologii [zdjęcia]

2026-03-18, 17:57  Redakcja/KB
W bydgoskim Centrum Onkologii przeprowadzono nowatorski zabieg robotyczny/fot. Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy/Facebook

W bydgoskim Centrum Onkologii przeprowadzono nowatorski zabieg robotyczny/fot. Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy/Facebook

W bydgoskim Centrum Onkologii przeprowadzono nowatorski zabieg robotyczny. Podczas jednej operacji pacjentce usunięto dwa niezależne nowotwory: raka odbytnicy i raka trzonu macicy. Co ważne, wszystko odbyło się w trakcie jednego znieczulenia dzięki współpracy specjalistów z różnych dziedzin.

Zabieg wykonano przy jednym ustawieniu robota chirurgicznego. Dzięki temu pacjentka uniknęła drugiej operacji, kolejnego znieczulenia i ponownego pobytu w szpitalu. - Pacjentka ma podczas jednego zabiegu robotycznego zoperowane dwa nowotwory (…) i nie musi przeżywać podwójnego stresu – podkreśla w komunikacie lecznicy prof. Wojciech Zegarski.

Kobieta w wieku około 70 lat ma też choroby współistniejące – w takich przypadkach małoinwazyjna chirurgia robotyczna odgrywa szczególną rolę. Oznacza: mniejszy uraz operacyjny, krótszą rekonwalescencję, niższe ryzyko powikłań.

Każdy zespół odpowiadał za swoją część zabiegu. - To modelowa współpraca dwóch zespołów – każdy robi to, co potrafi najlepiej – zaznacza prof. Zegarski.
Dzięki takiemu podejściu pacjent: przechodzi tylko jedno znieczulenie, unika kolejnej operacji, zmniejsza ryzyko powikłań, szybciej wraca do zdrowia, ma leczenie prowadzone przez wielu specjalistów jednocześnie.
- Unikamy niepotrzebnego kolejnego zabiegu (…) i potencjalnych powikłań – podkreśla dr Bartosz Skonieczny.

Zabieg był możliwy dzięki ogromnemu doświadczeniu zespołu. W Centrum Onkologii w Bydgoszczy wykonano już blisko 3 tysiące operacji robotycznych.

Jak przyznają chirurdzy z CO Bydgoszcz, według ich wiedzy - była to pierwsza taka operacja w Polsce, a przeprowadziły ją połączone zespoły robotyczne:

CHIRURDZY:
• prof. Wojciech Zegarski
• dr Bartosz Skonieczny
GINEKOLODZY:
• dr Michał Makarewicz
• dr Paweł Piątkowski
WSPARCIE MEDYCZNE:
• dr Alahmad Alali Naser – anestezjolog
• Agnieszka Gałązka – pielęgniarka anestezjologiczna
• Magda Mikołowska, Lilianna Appel – instrumentariuszki


źr. Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Bydgoszcz
W bydgoskim Centrum Onkologii przeprowadzono nowatorski zabieg robotyczny/fot. Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy/Facebook W bydgoskim Centrum Onkologii przeprowadzono nowatorski zabieg robotyczny/fot. Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy/Facebook W bydgoskim Centrum Onkologii przeprowadzono nowatorski zabieg robotyczny/fot. Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy/Facebook

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę