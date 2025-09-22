Eksperymenty wskażą im przyszłość? Collegium Medicum przygotowało warsztaty dla młodzieży

Warsztaty w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy potrwają do 26 września/fot.: Monika Siwak
Jak laboratoria wykrywają narkotyki w naszym organizmie, jak zrobić lek na ból głowy, dlaczego łysiejemy – między innymi tego będzie można dowiedzieć się podczas warsztatów w bydgoskim Collegium Medicum.
To już siódma edycja spotkań na Wydziale Farmaceutycznym dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Weźmie w nich udział 700 młodych ludzi, także spoza naszego województwa np. z Konina czy Sierpca.
– Poprzez typowo eksperymentalne doświadczenia biochemiczne, chemiczne, poprzez zagadnienia z farmakologii i z farmakokinetyki. Jest również cały panel związany z ziołolecznictwem, czy z botaniką. Kształcimy tutaj medyków od 40 lat, a jeszcze wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak wiele zawodów oferujemy – podkreślał profesor Marek Foksiński, dziekan Wydziału Farmaceutycznego UMK.
– Przede wszystkim, jeżeli się ograniczymy do naszego wydziału, to: farmacja, analityka medyczna, która później pozwala uzyskać uprawnienia diagnosty laboratoryjnego oraz kosmetolog. Na Wydziale Lekarskim, poza kierunkiem lekarskim jest biotechnologia i optometria. Z kolei na Wydziale Nauk o Zdrowiu, począwszy od pielęgniarek i położnych, poprzez ratownictwo, czy dietetykę. Jest jeszcze fizjoterapia – wymieniał prof. Foksiński.
– Większość z nas kształci się na profilu biologiczno-chemicznym, więc jesteśmy tutaj bardziej z zainteresowania niż z przymusu – mówili uczeń z II Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku.
– Bardziej myślałam o pielęgniarstwie, ale pozostałe kierunki również wchodzą w grę – dodała jedna z uczennic.
Warsztaty potrwają do 26 września. Przygotowano 21 zajęć z farmacji, diagnostyki laboratoryjnej i kosmetologii.
