Rowerzysta ciężko ranny po wypadku w Ostromecku. Policja i rodzina poszkodowanego szukają świadków

2026-02-06, 11:32  Monika Siwak/Redakcja
Policja i rodzina poszkodowanego szukają świadków potrącenia rowerzysty w Ostromecku/fot. Pixabay/ilustracyjne

Bydgoscy policjanci szukają świadków wypadku, do którego doszło w miniony piątek (30 stycznia) w Ostromecku. Ciężko ranny został rowerzysta. O pomoc prosi także jego rodzina.

- Zgłoszenie ws. wypadku w Ostromecku otrzymaliśmy w piątek 30 stycznia o 21:50 - mówi sierżant sztabowy Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Kierujący rowerem poruszał się ulicą Bydgoską w kierunku Bydgoszczy, gdy w pewnym momencie kierujący nieznanym samochodem najechał na niego, na skutek czego rowerzysta upadł na pobocze. Mężczyzna z obrażeniami trafił do szpitala, w tej sprawie trwa postępowanie mające na celu ustalenie sprawcy zdarzenia oraz okoliczności - dodaje. Policja apeluje również o pomoc w ujęciu winnego.

O zgłaszanie się osób, które widziały lub coś wiedzą w sprawie wypadku prosi także rodzina poszkodowanego mężczyzny, który w momencie wypadku jechał od strony Nowego Dworu do sklepu w centrum Ostromecka. Najbliżsi poszkodowanego tłumaczą, że rowerzysta jechał drogą, gdyż chodniki były oblodzone. - Wtedy został potrącony, to było przy barierkach, ponieważ on przez nie przeleciał i doznał bardzo poważnych obrażeń - mówi członek rodziny mężczyzny. - Przeszedł poważne operacje, w tym usunięcie śledziony. Sprawca uderzył go od tyłu, także nie miał możliwości, żeby zauważyć cokolwiek - dodaje.

Osoby, które mogą coś powiedzieć o tym wypadku proszone są o kontakt z policją pod numerem 112 lub osobiście w komisariacie Bydgoszcz Fordon przy ulicy Wyzwolenia 122.

Mówi sierżant sztabowy Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy

Mówi członek rodziny poszkodowanego rowerzysty

