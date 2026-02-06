Marznących opadów ciąg dalszy. Kolejne ostrzeżenie dla całego województwa

2026-02-06, 14:54 Redakcja

IMGW oraz centra zarządzania kryzysowego ponownie ostrzegają przed marznącymi opadami powodującymi gołoledź/fot. Pixabay/ilustracyjne

Marznące opady powodujące gołoledź nie odpuszczają naszego regionu. IMGW oraz centra zarządzania kryzysowego ostrzegają przed śliską nawierzchnią na drogach i chodnikach.

W przeciwieństwie do poprzednich dni zmienił się stopień ostrzeżenia. Tym razem IMGW oraz centra zarządzania kryzysowego wydały alerty nie drugiego, a pierwszego stopnia przed marznącymi opadami powodującymi gołoledź. Zacznie on obowiązywać od dziś od godz. 18:00 i potrwa do soboty (7 lutego) do godz. 12:00.



Ostrzeżenie dotyczy szesnastu powiatów w naszym województwie: brodnickim,

bydgoskim, Bydgoszcz, chełmińskim, golubsko-dobrzyńskim, Grudziądz, grudziądzkim, lipnowskim, nakielskim, rypińskim, sępoleńskim, świeckim, Toruń, toruńskim, tucholskim i wąbrzeskim. - Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. W dzień, z północy na południe obszaru, zacznie przemieszczać się strefa opadów śniegu - czytamy w przesłanym komunikacie.