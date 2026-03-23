Potrącenie rowerzysty w Grudziądzu. Cyklistę z urazem ręki zabrano do szpitala. Dostał mandat [aktualizacja]

Potrącenie rowerzysty w Grudziądzu/fot. KM PSP Grudziądz/Facebook
Jak poinformowali Polskie Radio PiK strażacy z grudziądzkiej PSP - rowerzysta jechał wzdłuż ulicy. Okoliczności zdarzenia bada Policja.
Urazem ręki i mandatem skończyło się dla rowerzysty w Grudziądzu poranne „spotkanie” z samochodem na ulicy Hallera. - Przybyli na miejsce policjanci ustalili, że został potrącony 67-letni rowerzysta, który poruszał się w rejonie przejazdu rowerowego oraz przejścia dla pieszych - przekazał PR PiK aspirant Łukasz Kowalczyk z Komendy Policji w Grudziądzu. - Wykonał to w tak niefortunny sposób, że uderzył w bok jadącego na tej wysokości pojazdu osobowego. Mężczyzna trafił do szpitala. Na szczęście okazało się, że nie odniósł poważniejszych obrażeń. Policjanci ustalili finalnie, że do tego zdarzenia przyczynił się właśnie ten rowerzysta - wjechał na przejazd rowerowy i nie upewnił się, że na wysokości tego przejazdu rowerowego już przemieszcza się pojazd. Przyjął mandat karny w kwocie 1000 złotych - dodał.
Po wtargnięciu rowerzysty pod jadący pojazd ruch w tym miejscu ulicy Hallera odbywał się jednym pasem.
‼️ Przypominamy, że o sytuacji na drogach regionu mówimy codziennie w naszych serwisach drogowych. Słuchaj o godz. 6:45, 7:15, 7:45, 8:15 oraz po południu: 15:30, 16:04, 16:29, 17:04.
⚠️ Czekamy także na informacje od Państwa! O wszelkich utrudnieniach można nas informować wysyłać e-mail na adres drogi@radiopik.pl, przez SMS pod nr 70906, treść poprzedzając hasłem PIK (koszt 0,5 PLN + VAT), telefonicznie pod numer 52 345 50 60 oraz przez aplikację mobilną.
Mówi asp. Łukasz Kowalczyk, oficer prasowy grudziądzkich policjantów
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę