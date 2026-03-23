Potrącenie rowerzysty w Grudziądzu. Cyklistę z urazem ręki zabrano do szpitala. Dostał mandat [aktualizacja]

2026-03-23, 11:02 Natasza Trzebuchowska/KB

Potrącenie rowerzysty w Grudziądzu/fot. KM PSP Grudziądz/Facebook

Jak poinformowali Polskie Radio PiK strażacy z grudziądzkiej PSP - rowerzysta jechał wzdłuż ulicy. Okoliczności zdarzenia bada Policja.

Urazem ręki i mandatem skończyło się dla rowerzysty w Grudziądzu poranne „spotkanie” z samochodem na ulicy Hallera. - Przybyli na miejsce policjanci ustalili, że został potrącony 67-letni rowerzysta, który poruszał się w rejonie przejazdu rowerowego oraz przejścia dla pieszych - przekazał PR PiK aspirant Łukasz Kowalczyk z Komendy Policji w Grudziądzu. - Wykonał to w tak niefortunny sposób, że uderzył w bok jadącego na tej wysokości pojazdu osobowego. Mężczyzna trafił do szpitala. Na szczęście okazało się, że nie odniósł poważniejszych obrażeń. Policjanci ustalili finalnie, że do tego zdarzenia przyczynił się właśnie ten rowerzysta - wjechał na przejazd rowerowy i nie upewnił się, że na wysokości tego przejazdu rowerowego już przemieszcza się pojazd. Przyjął mandat karny w kwocie 1000 złotych - dodał.

Po wtargnięciu rowerzysty pod jadący pojazd ruch w tym miejscu ulicy Hallera odbywał się jednym pasem.

