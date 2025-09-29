Wypadek na DK 10 w Stryszku. Zderzenie dwóch samochodów ciężarowych

2025-09-29, 18:23 Agata Raczek/Redakcja

Dwa samochody ciężarowe brały udział w wypadku, do którego doszło w Stryszku

Policja wstępnie ustaliła przyczynę wypadku. Na drodze krajowej nr 10, kilometr za węzłem Stryszek w kierunku Torunia około 16:20 zderzyły się dwie ciężarówki. Dwie osoby zostały zabrane do szpitala.

– Kierujący pojazdem ciężarowym marki Man 50-latek z nieznanej obecnie przyczyny kilkukrotnie uderzył w poprzedzający go pojazd ciężarowy z naczepą, a następnie zjechał na pobocze i uderzył w betonową ścianę, będącą elementem infrastruktury drogi krajowej nr 10. Kierujący Manem został zabrany do szpitala z obrażeniami. Natomiast do kierującego samochodem marki Daf zostało wezwane pogotowie. Kierowca jest badany na miejscu przez ratowników – mówi nadkom. Lidia Kowalska, rzeczniczka bydgoskich policjantów.



Aktualizacja: kierowca drugiej ciężarówki również został zabrany do szpitala.