Wypadek na DK 10 w Stryszku. Zderzenie dwóch samochodów ciężarowych
Policja wstępnie ustaliła przyczynę wypadku. Na drodze krajowej nr 10, kilometr za węzłem Stryszek w kierunku Torunia około 16:20 zderzyły się dwie ciężarówki. Dwie osoby zostały zabrane do szpitala.
– Kierujący pojazdem ciężarowym marki Man 50-latek z nieznanej obecnie przyczyny kilkukrotnie uderzył w poprzedzający go pojazd ciężarowy z naczepą, a następnie zjechał na pobocze i uderzył w betonową ścianę, będącą elementem infrastruktury drogi krajowej nr 10. Kierujący Manem został zabrany do szpitala z obrażeniami. Natomiast do kierującego samochodem marki Daf zostało wezwane pogotowie. Kierowca jest badany na miejscu przez ratowników – mówi nadkom. Lidia Kowalska, rzeczniczka bydgoskich policjantów.
Aktualizacja: kierowca drugiej ciężarówki również został zabrany do szpitala.