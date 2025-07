Kiedyś ten pomnik czcił Armię Czerwoną. Działacze PiS Z Włocławka nie chcą tam świętować

2025-07-26, 08:51 Marek Ledwosiński/Redakcja

Lider PiS-u we Włocławku, Jarosław Chmielewski oświadczył na konferencji prasowej, że jego partia tej lokalizacji obchodów nigdy nie zaakceptuje/fot. Marek Ledwosiński

Zbliża się 81. rocznica wybuchu Powstanie Warszawskiego. W tym roku wojewódzkie obchody Narodowego Dnia Pamięci o Powstaniu odbędą się we Włocławku. Już wiadomo, że w uroczystościach nie wezmą udziału członkowie włocławskich struktury Prawa i Sprawiedliwości. Powód? Lokalizacja uroczystości.

Obchody mają się rozpocząć tradycyjnie 1 sierpnia, o godzinie 17:00. Miejsce: Plac Wolności przy Pomniku Żołnierza Polskiego. Problem w tym, że jest to dawny pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej, który w latach 90. został przykryty stalowo-kamienną konstrukcją nowego pomnika.



Lider PiS-u we Włocławku, Jarosław Chmielewski oświadczył na konferencji prasowej, że jego partia tej lokalizacji obchodów nigdy nie zaakceptuje:

- Była propozycja dotycząca zmiany tego pomnika - IPN miał to sfinansować. Sprawa znowu utknęła. Przypomnę, że za organizację Powstania Warszawskiego odpowiada Armia Krajowa, więc my przekonaliśmy swego czasu prezydenta z Platformy Obywatelskiej, żeby te uroczystości odbywały się właśnie przy pomniku Armii Krajowej. I to jest godne miejsce, w którym powinniśmy uczcić tych wszystkich, którzy zginęli za wolną Polskę.



Oddzielne uroczystości, organizowane przez Prawo i Sprawiedliwość, odbędą się również pierwszego sierpnia o godz. 17:00, w Parku Łokietka przy włocławskim pomniku Armii Krajowej.