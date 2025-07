Obchody rocznicy Powstania Warszawskiego. Wojewoda zmienił ich miejsce po krytyce PiS

2025-07-29, 16:09 Maciej Wilkowski/Marek Ledwosiński/Redakcja

Uroczystości rozpoczną się przy pomniku Armii Krajowej we włocławskim parku Łokietka/fot. Mariochom, CC BY-SA 4.0, Wikipedia Uroczystości rozpoczną się przy pomniku Armii Krajowej we włocławskim parku Łokietka/fot. Mariochom, domena publiczna, Wikipedia

Wojewoda Michał Sztybel zdecydował, że Wojewódzkie Obchody Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego we Włocławku rozpoczną się w innym miejscu, niż planowano. Zrobił to, bo – jak napisała w komunikacie jego rzeczniczka – „chce uniknąć dyskusji politycznej oraz podziałów”.

Przypomnijmy – uroczystości miały odbyć się na włocławskim placu Wolności przy pomniku Żołnierza Polskiego. Włocławscy działacze Prawa i Sprawiedliwości oświadczyli, że nie wezmą w nich udziału. Chodzi o to, że jest to dawny pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej, wzniesiony w latach 50. ubiegłego wieku. Działacze PiS twierdzą jednak, iż dopóki stary pomnik nie będzie usunięty – na uroczystość nie przyjdą. Organizują własną, również 1 sierpnia o 17:00, przy pomniku Armii Krajowej we włocławskim parku Łokietka, czyli tam, gdzie – po zmianie – mają się rozpocząć wojewódzkie obchody.



Jeszcze przed ogłoszeniem zmiany miejsca, poprosiliśmy wojewodę Michała Sztybla o komentarz do zastrzeżeń działaczy PiS. – Mam dla nich jeden prosty przekaz – we Włocławku złożę kwiaty pod każdym pomnikiem – i Armii Krajowej, i Żołnierza Polskiego – mówił. – Będę we Włocławku przede wszystkim dla Powstańców Warszawskich – proszę, aby nie dzielić Polaków, nie wykorzystywać tego święta, [by mówić], że ktoś jest większym patriotą, ktoś mniejszym. Proszę, aby się opamiętali. Nie róbmy polityki, nie bądźmy hipokrytami w takim ważnym dniu. Rocznica Powstania Warszawskiego to święto każdego Polaka i hołd oddany tym, którzy walczyli za wolną Polskę – dodał.



Zgodnie z komunikatem, decyzja o zmianie miejsca zapadła, by uniknąć dyskusji politycznej oraz podziałów. „Uroczystości rozpoczną się w piątek 1 sierpnia, o godz. 17:00 pod pomnikiem Armii Krajowej w parku im. Władysława Łokietka, od uruchomienia syreny upamiętniającej rozpoczęcie Powstania Warszawskiego. Następnie zostaną złożone kwiaty pod pomnikiem Armii Krajowej. Dalsza część uroczystości, z udziałem kompanii honorowej, będzie miała miejsce na placu Wolności, gdzie nastąpi podniesienie flagi państwowej na maszt, odśpiewanie hymnu państwowego oraz odczytanie apelu pamięci” – poinformowano w komunikacie Urzędu Wojewódzkiego.



Po obchodach przy pomniku w parku Łokietka, działacze PiS i ich zwolennicy zostaną przy pomniku Armii Krajowej. Około 18:00 wojewódzkie obchody przeniosą się do Browaru B. Tu odbędzie się koncert pieśni powstańczych. W tym czasie zwolennicy PiS wezmą udział w Mszy świętej w intencji powstańców w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela, do którego przylega pomnik Armii krajowej.