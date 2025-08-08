Ponad 30 milionów złotych otrzymają strażacy z regionu. Wojewoda podpisał pierwsze decyzje

2025-08-08, 18:51 Tatiana Adonis/Redakcja

Strażacy z regionu otrzymają 37 milionów złotych/Fot. Archiwum

37 milionów złotych dla strażaków w regionie – takie wsparcie trafi do komend miejskich i powiatowych na działania związane z bezpieczeństwem mieszkańców. Wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel podpisał pierwsze decyzje w ramach ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Największe wsparcie – prawie 7,5 miliona złotych – trafi do strażaków w Bydgoszczy.



Środki trafią do 19 jednostek miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w całym regionie. Zostaną przeznaczone przede wszystkim na zakup nowoczesnego sprzętu dla strażaków – m.in. cystern, zbiorników na paliwo, pojazdów specjalistycznych oraz wyposażenia ratowniczego.



Dzięki temu strażacy będą mogli szybciej docierać na miejsce zdarzeń, skuteczniej prowadzić akcje ratowniczo-gaśnicze oraz minimalizować skutki powodzi, pożarów, wichur czy innych zagrożeń.



Na liście największych zakupów jest m.in.: cysterna do przewozu wody dla strażaków w Inowrocławiu, dwa ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze dla Włocławka i Tucholi, dwa średnie samochody ratowniczo-gaśnicze dla Torunia i Bydgoszczy, dwa samochody zaopatrzeniowe dla komendy w Grudziądzu i Świeciu oraz przyczepa ze sprzętem do usuwania szkodliwych substancji dla komendy w Bydgoszczy.



W sumie w 2025 roku województwo kujawsko-pomorskie na ochronę ludności i obronę cywilną otrzyma ponad 239 milionów złotych.