Najważniejsze prace zakończone! Prace nad Młynem Energii w Grudziądzu postępują [zdjęcia]

– Turbina zostanie teraz wykorzystana jako element wystawy. Chcemy ją bardzo szybko wyjąć, poddamy ją renowacji i doprowadzimy do pełnej sprawności ruchowej, żeby można było pokazać edukacyjnie, czym jest aparat kierowniczy, którędy wlatuje woda, jak się kręci wirnik, skąd się bierze ta cała moc – tłumaczył Jakub Puchowski z Piła Młyn Engineering. – Dostałem propozycję udostępniania eksponatów, którą mają bogacić tę wystawę – i to są fantastyczne rzeczy. Młyn jest zwykłym budynkiem, ale jak znajdujemy jego serce, ciek wodny, turbinę – ten obiekt zaczyna żyć zupełnie innym życiem, staje się wtedy się prawdziwym młynem – a w tym przypadku Młynem Energii – dodał. Postępy prac w budynku obserwował dziś także marszałek Piotr Całbecki. Jak podkreślił, najtrudniejsze zostało już zrobione. – Zrealizowano 25 proc. wszystkich prac. Było bardzo niebezpiecznie – co najważniejsze, budynek został „złapany”. Najważniejsze prace są za nami, czyli wzmocnienie fundamentów, utrzymanie konstrukcji, ustabilizowanie jej – wyliczał. Młyn Energii będzie marszałkowską instytucją kultury, mającą popularyzować nauki ścisłe poprzez zabawę i eksperymenty. Remont zabytkowego gmachu ma zostać zakończony w 2026 roku. Więcej w relacji poniżej.

