Gentleman’s Ride wyruszył z Ostromecka. Jadą zabytkowymi autami po męskie zdrowie [wideo + zdjęcia]

2025-09-28, 19:10 Damian Klich / Redakcja

Gentleman’s Ride wyruszył spod pałacu w Ostromecku, by przejechać się po Bydgoszczy. / Fot. Damian Klich

Od aut z lat 20., przez samochody z demoludów, po piękne niemieckie i brytyjskie klasyki. Cel tej przejażdżki jest jeden.

- Tą paradą chcemy zwrócić uwagę na problematykę męskiego zdrowia - mówi Marcin Leśniewski, organizator imprezy. - Szczególnie pod kątem profilaktyki gruczołu prostaty oraz depresji u mężczyzn, która z roku na rok zbiera coraz większe żniwo.



Gentleman’s Ride, czyli parada dżentelmenów, odbywa się równolegle w 53 krajach na całym świecie. Inicjatywę można wesprzeć na stronie gentlemansdrive.com Wystarczy wybrać ostromecko-bydgoski rajd i wpłacić dowolną kwotę. Pieniądze trafią na rozwój profilaktyki u mężczyzn, w szczególności w leczeniu raka prostaty i depresji.