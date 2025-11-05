Monokryształy dla profesora Mariana Gorynia i szkoły podstawowej w Kcyni

2025-11-05, 20:00 Monika Kaczyńska/Redakcja

Wręczenie nagród Monokryształy Prof. Czochralskiego/fot. Monika Kaczyńska

Monokryształy Profesora Jana Czochralskiego wręczone! To nagrody Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego przyznawane osobom lub instytucjom, które są zaangażowane w rozwój badań, transfer technologii i promowanie współpracy pomiędzy światem nauki i przemysłu.

Nagrodą uhonorowano ekonomistę - prof. Mariana Gorynia, prezesa Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.



- Ekonomia, gospodarka i bezpieczeństwo to jest triada, system naczyń połączonych, które są ze sobą bardzo związane - mówił profesor. - Nie wszyscy to widzą, nie wszyscy rozumieją, w szczególności naukowcy. Jedni zajmują się tylko ekonomią, inni tylko bezpieczeństwem, a „przerzucanie mostów" między tymi dziedzinami, czy sferami życia wszystkim nam wyjdzie na dobre.



Nagrodę w kategorii zespołowej przyznano Szkole Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni. Odebrała ją dyrektor placówki Aleksandra Doiczman.



Nagrody wręczono w Toruniu podczas inauguracji Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu. Wydarzenie potrwa do piątku.