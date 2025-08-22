Miliardy złotych z funduszy unijnych na kolej w Kujawsko-Pomorskiem

2025-08-22, 19:05  Michał Zaręba / Redakcja
Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak podczas spotkania w Toruniu. / Fot. Michał Zaręba

Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak podczas spotkania w Toruniu. / Fot. Michał Zaręba

Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował w Toruniu, że przebudowa trasy kolejowej Maksymilianowo-Kościerzyna otrzyma rekordowe dofinansowanie z Unii Europejskiej - w kwocie 4,6 mld zł.

W Urzędzie Marszałkowskim podpisano również umowę na modernizację linii kolejowej 353 na odcinku Toruń Główny - Toruń Wschodni.

- Dzięki modernizacji tej linii osiągniemy większą prędkość, będzie można szybciej przedostać się z jednej części kraju w drugą - mówi Dariusz Klimczak, Minister Infrastruktury. - Druga umowa, która szczególnie interesuje miasto Toruń, pomoże zmodernizować m.in. zabytkowy most na Wiśle.

- Linia 353 łączy oba brzegi Torunia i przechodzi przez centrum miasta. Łączy szlaki kolejowe i destynacje województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego - powiedział Paweł Gulewski, prezydent Torunia.

Projekt przebudowy trasy do Kościerzyny ma zostać zrealizowany do końca 2029 roku, wcześniej, bo do końca listopada 2028 roku, ma zakończyć się inwestycja w Toruniu. Całkowita wartość projektów przekracza 7 mld zł.

Relacja Michała Zaręby

Toruń
Umowy na dofinansowanie inwestycji kolejowych podpisano w Toruniu. / Fot. Michał Zaręba

Region

Wypadek w Nowym Dworze i Koronowie. Pas w stronę Bydgoszczy zablokowany

Wypadek w Nowym Dworze i Koronowie. Pas w stronę Bydgoszczy zablokowany

2025-08-22, 18:28
Wypadek pod Grudziądzem. DK 55 w miejscowości Zarośle zablokowana

Wypadek pod Grudziądzem. DK 55 w miejscowości Zarośle zablokowana

2025-08-22, 18:03
Rozpoznajesz tego mężczyznę Jest poszukiwany w związku z kradzieżą

Rozpoznajesz tego mężczyznę? Jest poszukiwany w związku z kradzieżą

2025-08-22, 16:15
Wypadek na A1 w kierunku Łodzi. Jedna osoba ranna

Wypadek na A1 w kierunku Łodzi. Jedna osoba ranna

2025-08-22, 15:19
Myszki nowym symbolem Bydgoszczy W mieście pojawiły się kolejne figurki

Myszki nowym symbolem Bydgoszczy? W mieście pojawiły się kolejne figurki

2025-08-22, 14:55
Wielki pożar w centrum Torunia Palił się budowany budynek straży pożarnej

Wielki pożar w centrum Torunia! Palił się budowany budynek straży pożarnej

2025-08-22, 13:18
Dzielna 12-latka uratowała życie rówieśnikowi.Policjanci dziękują Lizie z Ciechocina

Dzielna 12-latka uratowała życie rówieśnikowi. Policjanci dziękują Lizie z Ciechocina

2025-08-22, 12:38
Norbi w Mełnie, Blue Caf w Kijewie Królewskim. Finał akcji Lato w rytmie PiK-a

Norbi w Mełnie, Blue Café w Kijewie Królewskim. Finał akcji „Lato w rytmie PiK-a”

2025-08-22, 11:38
Miał produkować i sprzedawać narkotyki. 41-latek z Białych Błot zatrzymany

Miał produkować i sprzedawać narkotyki. 41-latek z Białych Błot zatrzymany

2025-08-22, 10:48

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę