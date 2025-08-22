Miliardy złotych z funduszy unijnych na kolej w Kujawsko-Pomorskiem

2025-08-22, 19:05 Michał Zaręba / Redakcja

Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak podczas spotkania w Toruniu. / Fot. Michał Zaręba

Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował w Toruniu, że przebudowa trasy kolejowej Maksymilianowo-Kościerzyna otrzyma rekordowe dofinansowanie z Unii Europejskiej - w kwocie 4,6 mld zł.

W Urzędzie Marszałkowskim podpisano również umowę na modernizację linii kolejowej 353 na odcinku Toruń Główny - Toruń Wschodni.



- Dzięki modernizacji tej linii osiągniemy większą prędkość, będzie można szybciej przedostać się z jednej części kraju w drugą - mówi Dariusz Klimczak, Minister Infrastruktury. - Druga umowa, która szczególnie interesuje miasto Toruń, pomoże zmodernizować m.in. zabytkowy most na Wiśle.



- Linia 353 łączy oba brzegi Torunia i przechodzi przez centrum miasta. Łączy szlaki kolejowe i destynacje województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego - powiedział Paweł Gulewski, prezydent Torunia.



Projekt przebudowy trasy do Kościerzyny ma zostać zrealizowany do końca 2029 roku, wcześniej, bo do końca listopada 2028 roku, ma zakończyć się inwestycja w Toruniu. Całkowita wartość projektów przekracza 7 mld zł.