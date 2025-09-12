Wielka metamorfoza stacji w Maksymilianowie. Zyskają pasażerowie i spedytorzy

2025-09-12, 17:47  Natasza Trzebuchowska/Redakcja
Stacja Maksymilianowo przejdzie metamorfozę. Umowę na jej przebudowę już została podpisana/fot. Polskie Linie Kolejowe S.A./Facebook

Stacja Maksymilianowo przejdzie metamorfozę. Umowę na jej przebudowę już została podpisana/fot. Polskie Linie Kolejowe S.A./Facebook

Stacja Maksymilianowo przejdzie metamorfozę. Umowę na jej przebudowę już została podpisana. To kluczowe miejsce dla transportu towarów z południa kraju do bałtyckich portów. Na zmianach zyskają także podróżni z województwa kujawsko-pomorskiego.

- To będzie całkowita przebudowa stacji, która dzisiaj nie jest dostosowana do współczesnych standardów obsługi pasażera, ale też do potrzeb przepustowości, które przewidujemy w przyszłości - zapowiada Marcin Mochocki, członek Zarządu Polskich Linii Kolejowych S.A.
- Powstaną nowoczesne i dostosowane do wysokości obecnego taboru pasażerskiego perony, pełna informacja pasażerska i przejścia podziemne pozwalające na bezpieczne dotarcie do peronów.

- Poprawi się komfort życia okolicznych mieszkańców i pasażerów, którzy będą korzystać z nowowybudowanej infrastruktury. Mieszkańcom będzie lepiej, ponieważ będzie trochę ciszej. Kontrakt przewiduje wykorzystanie mat wibroizolacyjnych i budowę ekranów akustycznych - o szczegółach inwestycji opowiadał Paweł Surówka, dyrektor kontraktu z firmy Strabag, która jest wykonawcą projektu.

Efekty mamy zobaczyć za trzy lata, prace budowlane rozpoczną się za kilkadziesiąt dni. Łączna wartość inwestycji to prawie miliard złotych.

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej

Bydgoszcz
Stacja Maksymilianowo przejdzie metamorfozę. Umowę na jej przebudowę już została podpisana/fot. Polskie Linie Kolejowe S.A./Facebook Stacja Maksymilianowo przejdzie metamorfozę. Umowę na jej przebudowę już została podpisana/fot. Polskie Linie Kolejowe S.A./Facebook

Region

Polski Czerwony Krzyż po raz 25. zaprosił na finał akcji Wyprawka dla Żaka [zdjęcia]

Polski Czerwony Krzyż po raz 25. zaprosił na finał akcji „Wyprawka dla Żaka" [zdjęcia]

2025-09-12, 20:39
Poczuli dachowania auta i zderzenie. Światowy Dzień Pierwszej Pomocy w Potulicach [zdjęcia]

„Poczuli" dachowania auta i zderzenie. Światowy Dzień Pierwszej Pomocy w Potulicach [zdjęcia]

2025-09-12, 16:17
Słodki sen zakończony za kratami. Poszukiwany 52-latek usnął na ławce. Obudziła go policja

Słodki sen zakończony za kratami. Poszukiwany 52-latek usnął na ławce. Obudziła go policja

2025-09-12, 14:54
Starsza kobieta w czasie wysiadania z tramwaju wpadła między dwa wagony. Jej stan jest ciężki

Starsza kobieta w czasie wysiadania z tramwaju wpadła między dwa wagony. Jej stan jest ciężki

2025-09-12, 14:16
Słowa przysięgi wybrzmiały w KWP w Bydgoszczy. Ponad 80 policjantów złożyło ślubowanie [zdjęcia, wideo]

Słowa przysięgi wybrzmiały w KWP w Bydgoszczy. Ponad 80 policjantów złożyło ślubowanie [zdjęcia, wideo]

2025-09-12, 14:06
Inspektorzy eskortowali ciężarną kobietę. Teraz Wanda przyjechała z podziękowaniami [zdjęcia, wideo]

Inspektorzy eskortowali ciężarną kobietę. Teraz Wanda przyjechała z podziękowaniami [zdjęcia, wideo]

2025-09-12, 13:18
Tucholscy seniorzy chcą mieć wpływ na rozwój swojego powiatu. Powstanie specjalna rada

Tucholscy seniorzy chcą mieć wpływ na rozwój swojego powiatu. Powstanie specjalna rada

2025-09-12, 12:27
Minęło 86 lat od nieznanego szerzej incydentu wojennego na Wiśle we Włocławku

Minęło 86 lat od nieznanego szerzej incydentu wojennego na Wiśle we Włocławku

2025-09-12, 11:39
Prawie osiem kilogramów narkotyków w garażu 59-latka z Grudziądza [zdjęcia, wideo]

Prawie osiem kilogramów narkotyków w garażu 59-latka z Grudziądza [zdjęcia, wideo]

2025-09-12, 10:41

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę