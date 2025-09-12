Wielka metamorfoza stacji w Maksymilianowie. Zyskają pasażerowie i spedytorzy

2025-09-12, 17:47 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Stacja Maksymilianowo przejdzie metamorfozę. Umowę na jej przebudowę już została podpisana/fot. Polskie Linie Kolejowe S.A./Facebook

Stacja Maksymilianowo przejdzie metamorfozę. Umowę na jej przebudowę już została podpisana. To kluczowe miejsce dla transportu towarów z południa kraju do bałtyckich portów. Na zmianach zyskają także podróżni z województwa kujawsko-pomorskiego.

- To będzie całkowita przebudowa stacji, która dzisiaj nie jest dostosowana do współczesnych standardów obsługi pasażera, ale też do potrzeb przepustowości, które przewidujemy w przyszłości - zapowiada Marcin Mochocki, członek Zarządu Polskich Linii Kolejowych S.A.

- Powstaną nowoczesne i dostosowane do wysokości obecnego taboru pasażerskiego perony, pełna informacja pasażerska i przejścia podziemne pozwalające na bezpieczne dotarcie do peronów.



- Poprawi się komfort życia okolicznych mieszkańców i pasażerów, którzy będą korzystać z nowowybudowanej infrastruktury. Mieszkańcom będzie lepiej, ponieważ będzie trochę ciszej. Kontrakt przewiduje wykorzystanie mat wibroizolacyjnych i budowę ekranów akustycznych - o szczegółach inwestycji opowiadał Paweł Surówka, dyrektor kontraktu z firmy Strabag, która jest wykonawcą projektu.



Efekty mamy zobaczyć za trzy lata, prace budowlane rozpoczną się za kilkadziesiąt dni. Łączna wartość inwestycji to prawie miliard złotych.