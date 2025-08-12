Sierpniowy najazd mammobusów! Sprawdź, gdzie w regionie zbadasz się za darmo

2025-08-12, 10:53  Redakcja
Mammobusy przez cały sierpień jeżdżą po regionie/fot. Gmina Nowa Wieś Wielka, Facebook

Mammobusy przez cały sierpień jeżdżą po regionie/fot. Gmina Nowa Wieś Wielka, Facebook

Kobiety z naszego regionu mogą skorzystać z darmowych badań profilaktycznych piersi. Mammobusy przez cały sierpień jeżdżą po regionie.

W Bydgoszczy badanie można wykonać jeszcze we wtorek do godz. 16.30 przy komendzie policji przy ul. Poniatowskiego. Okazja będzie także w środę od godz. 9.00 pod Centrum Handlowym Focus.

Również w środę mammobus odwiedzi Złotniki Kujawskie - zaparkuje przed Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, natomiast w czwartek (14 sierpnia) organizatorzy badań zapraszają panie z okolic Brzozy i Nowej Wsi Wielkiej - tam, mammobusy pojawią się przy przychodniach. Tego samego dnia z badań będą mogły skorzystać mieszkanki Sępólna Krajeńskiego i Kowala.

Ponieważ rak piersi to najczęstszy nowotwór, na jaki chorują kobiety, NFZ raz na dwa lata refunduje mammografię wszystkim Polkom między 45. a 74. rokiem życia – można ją zrobić bez skierowania, bezpłatnie. - Według naukowo potwierdzonych danych statystycznych, wykonując około 200 badań mammograficznych w zorganizowanych przesiewowych badaniach populacyjnych, zapobiega się jednemu zgonowi. Regularne badania to szansa na to, by w porę zdiagnozować chorobę i ją wyleczyć. Niestety wiele kobiet, które umierają z powodu raka piersi, żyłoby, gdyby w porę zgłosiło się na mammografię – podkreśla Andrzej Stencel, prezes Geneva Trust Polska, największego realizatora programu profilaktycznych badań mammograficznych piersi w naszym kraju.

Zarejestrować można się online na rejestracja.mojamammografia.pl lub telefonicznie: 58 767 34 44. Na miejscu trzeba mieć dowód tożsamości.

SPRAWDŹ, GDZIE W SIERPNIU ZAPARKUJE MAMMOBUS

