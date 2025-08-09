Charytatywne zarzucenie sieci w Dobrczu. Akcja odławiania ryb ze zbiornika [zdjęcia, wideo]

2025-08-09, 13:05 Monika Siwak/Redakcja

Odławianie ryb ze zbiornika w Dobrczu było połączone z akcją charytatywną/fot: Monika Siwak

Chętnych do przygarnięcia kolorowych rybek w Dobrczu było dużo, ale ryby nie chciały zmieniać miejsca zamieszkania. Fundacja Polska zorganizowała akcję odławiania ryb ze zbiornika retencyjnego.

Ryby można było sobie wziąć – zbiornik będzie czyszczony. Okazało się, że rybki nie dały się tak łatwo złapać. Przy okazji odbyła się zbiórka pieniędzy na potrzebujące dzieci.



– Wszystko pouciekało. Trzeba wypompować wodę, to może coś tam by się złapało – mówił jeden z uczestników akcji.



– Zainteresowanie było duże. Na godzinę przed akcją stała kolejka. Nie wiadomo skąd się wzięły te ryby, czy ktoś wpuścił je celowo. Celem jest wrzucenie grosika do puszki za każdą rybkę. Zbieramy na wyprawkę szkolną dla uboższych dzieci z gminy Dobrcz i z naszej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Trzemiętowie. W puszcze już coś jest – wyjaśniła Ewelina Leśniewska ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.



Do skutecznego przeprowadzenia akcji odłowienia ryb potrzebne są odpowiednie narzędzia. – Zbiornik wymaga trochę innego sprzętu. Mamy podbieraki, ale one są zbyt małe. Co prawda długie, ale ryby są zbyt szybkie. Jest plan, że ktoś dowiezie sieć. W zbiorniku jest karaś ozdobny i karaś czerwony. Był pomysł, żeby wpuścić część tych ryb do stawu przy Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach. Spełniałoby to rolę terapeutyczną dla mieszkańców. Nie ukrywam, też mam oczko wodne. Cel jest szczytny.



– Nie spodziewaliśmy się, że tak trudno będzie je wyłowić. Może trzeba kupić maskę, rurki i zacząć nurkować – humorystycznie podkreślił Krzysztof Szperkowski z Fundacji Polska.



Charytatywne odławianie ryb odbyło się przy markecie obok skrzyżowania Borówieńskiej i Kasztanowej w Dobrczu.