Wsiąść do pociągu „Borsuk” albo „Latarnik”. I jechać do Trójmiasta albo nad jezioro [wideo]

2025-06-29, 08:03 Redakcja/Robert Duliński

Nowością letniego rozkładu jazdy jest pociąg „Borsuk"/fot. Robert Duliński

Nad Bałtyk, w Bory Tucholskie i do podmiejskich kąpielisk można przez całe wakacje dotrzeć pociągami finansowanymi przez samorząd województwa.

Nowością letniego rozkładu jazdy jest pociąg „Borsuk", który przez całe wakacje codziennie kursuje z Torunia przez Bory Tucholskie i Wdecki Park Krajobrazowy do Czerska w województwie pomorskim, zatrzymując się między innymi na stacjach w Tleniu i Osiu. Z kolei do popularnego kąpieliska nad Jeziorem Jezuickim w Chmielnikach dotrzemy pociągiem z Bydgoszczy w mniej więcej 17 minut. Trasę obsługuje nawet 13 par składów, wszystkie zatrzymują się po drodze na przystanku Bydgoszcz Błonie.



- Jezioro Kamionkowskie to najpopularniejszy kierunek letnich wypadów mieszkańców Torunia. Czas przejazdu Toruń - Kamionki Jezioro to 20 minut, kursuje tam 11 par pociągów, do których można wsiąść na wszystkich toruńskich stacjach – przypomina Beata Krzemińska, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego.



Z kolei „Latarnik" to pociąg wakacyjny Bydgoszcz Główna - Hel, który zatrzymuje się na stacjach kolejowych Trójmiasta i w popularnych kurortach na półwyspie. To propozycja także dla podróżnych z Grudziądza, którzy zechcą skorzystać z dodatkowego połączenia do Laskowic Pomorskich i przesiadki do „Latarnika" na tej stacji.



- Od soboty na tory wrócił też sezonowy weekendowy pociąg „Rybitwa" z Torunia do Kołobrzegu, uruchomiony dzięki współpracy samorządów województw kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Tę ofertę uzupełnia kursujący obecnie w dni powszednie (poniedziałek-piątek) całoroczny pociąg Bydgoszcz-Kołobrzeg, który od grudnia będzie jeździł codziennie – informuje rzeczniczka. - Również dzięki współpracy naszego regionu z Wielkopolską i Zachodniopomorskiem uruchomiliśmy pociąg „Barnim" relacji Bydgoszcz-Szczecin. To nowe połączenie, codzienne i całoroczne, już cieszy się dużym zainteresowaniem i coraz większą frekwencją.