Jedenaście autobusów elektrycznych wyjedzie na ulice Bydgoszczy. Umowa podpisana [wideo, zdjęcia]

2025-07-08, 20:08 Tatiana Adonis/Redakcja

Umowę podpisano w obecności dziennikarzy, następnie odbyła się prezentacja pojazdu i krótka przejażdżka/fot. Tatiana Adonis

Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszczy kupią jedenaście autobusów elektrycznych. Dostarczy je firma Solaris Bus&Coach, która zbuduje także całą infrastrukturę do ich obsługi i ładowania.

We wtorek podpisano umowę w tej sprawie. Kontrakt opiewa na prawie 70 mln zł. Miejska spółka kupi siedem autobusów 18-metrowych oraz cztery krótsze - 12-metrowe. Poza pojazdami powstanie odpowiednia infrastruktura: 14 ładowarek elektrycznych, dwa zadaszone parkingi oraz magazyny energii elektrycznej i własna farma fotowoltaiczna.



- To bardzo dobry dzień dla Bydgoszczy, jeszcze lepszy dla pasażerów i środowiska – mówił zastępca prezydenta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz. - Podpisujemy kontrakt na dostawę ekologicznych, komfortowych pojazdów, które zaczną wozić mieszkańców. Cieszę się, że ten ważny krok w kierunku elektromobilności wykonują jako pierwsze Miejskie Zakłady Komunikacyjne. To utwierdza przekonanie, że spółka potrafi stawiać na innowacje i skutecznie pozyskiwać fundusze na ich realizację. Takie działania zawsze będziemy wspierać. Naszym wspólnym celem będzie zakup kolejnych takich pojazdów. Chcemy być stawiani za wzór, nie tylko przy wymianie floty tramwajowej – obecnie mamy jedną z najmłodszych w Polsce - ale również przy odnowie parku autobusowego.



Do tej pory we flocie MZK nie było autobusów elektrycznych. Na zakup pierwszych tego typu pojazdów, miejska spółka zdobyła dofinansowanie w wysokości 49 mln zł z programu „Zielony Transport Publiczny". W sumie budżet MZK na ten cel wynosił ponad 72 mln. Umowę podpisano w obecności dziennikarzy, następnie odbyła się prezentacja pojazdu i krótka przejażdżka.