Jeszcze lepsza komunikacja między gminami. Linia autobusowa nr 91 została wydłużona

2025-07-17, 16:30 Tatiana Adonis/Redakcja

Gmina Nowa Wieś Wielka zyska kolejne połączenie autobusowe z Bydgoszczą/fot. Tatiana Adonis

Gmina Nowa Wieś Wielka zyska kolejne połączenie autobusowe z Bydgoszczą. Od września linia nr 91, kursująca z bydgoskiego Błonia do Przyłęk w Białych Błotach, zostanie wydłużona do Brzozy w Nowej Wsi Wielkiej. Porozumienie w tej sprawie już zostało podpisane.

- Dobrosąsiedztwo jest bardzo ważne. I tu mamy najlepszy przykład tego dobrosąsiedztwa - mówi wójt gminy Nowa Wieś Wielka, Zbigniew Wiśniewski. - Doszliśmy do porozumienia. Linia autobusowa będzie obsługiwała zarówno gminę Białe Błota, jak i naszą gminę. Cieszę się, że młodzież z Brzozy i z okolic dotrze na bydgoskie osiedle Błonie.



- Bardzo się cieszę, że wychodzimy poza zakres administracyjny tej współpracy - podkreśla wójt gminy Białe Błota, Magdalena Maison. - Komunikacja publiczna jest ważna dla nas wszystkich. To nie tylko kwestia dojazdu do szkół, ale także możliwość podróżowania naszych seniorów. Nie bez znaczenia jest także kolejna opcja przemieszczania się mieszkańców Białych Błot i Nowej Wsi Wielkiej między gminami.



Prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski zwraca uwagę, że to nie są ostatnie komunikacyjne umowy. - Zawarliśmy porozumienie numer trzynaście, ale wierzę, że to jest szczęśliwa trzynastka, która otwiera kolejną listę trzynastu umów.

Włodarz Bydgoszczy przypomina, że czeka na kolejnych partnerów. - Tym bardziej, że już rozmawiamy, właściwie jesteśmy blisko końca rozmów z toruńską gminą Zławieś Wielka. To będzie pierwsza gmina nie leżąca w powiecie bydgoskim, z którą nawiązujemy współpracę. Dziękuję za tę decyzję - mówił Rafał Bruski.



Obecnie z Bydgoszczy do Brzozy kursuje linia międzygminna nr 99. Autobus rozpoczyna kurs na placu Kościeleckich i przez Brzozę, Chmielniki dociera do Tarkowa Dolnego w gminie Nowa Wieś Wielka. Linia 91 będzie kursowała do Brzozy przez Białe Błota.



Więcej w relacji Tatiany Adonis.