W Mokrem koło Grudziądza powstanie nowe rondo. Zakończenie budowy jeszcze w tym roku

Budowa ronda w Mokrem ma zakończyć się w październiku/fot: GDDKiA w Bydgoszczy

Nowe rondo powstanie w miejscowości Mokre koło Grudziądza na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 55 z drogami powiatowymi 1351C i 1357C. Wartość inwestycji sięgnie ponad 11,8 miliona złotych – poinformował w poniedziałek Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy.

Rozbudowane zostanie skrzyżowanie drogi krajowej z drogami powiatowymi na odcinku 400 metrów wraz z dostosowaniem ronda do wybudowanej przed trzema laty ścieżki pieszo-rowerowej. Zmieniona zostanie lokalizacja zatoki autobusowej i wybudowana zostanie nowa zatoka od strony Grudziądza.



Powstaną cztery przejścia przy wlotach ronda. W ramach zadania zostaną też zaprojektowane i wybudowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie, jak bariery czy wygrodzenia dla pieszych. Cały przebudowany odcinek DK55 zostanie dostosowany do przenoszenia obciążeń o nacisku 11,5 tony/oś. Cały układ drogowy zostanie oświetlony, a przejścia dla pieszych będą doświetlone.



Wykonawca kontraktu, firma PORR ma – zgodnie z umową – czas na zakończenie budowy do końca października.



Budowa ronda w Mokrem to kolejna inwestycja podnosząca bezpieczeństwo użytkowników DK55 w powiecie grudziądzkim. W 2022 roku zakończona została budowa nowych ścieżek pieszo-rowerowych na odcinkach Klęczkowo – Grudziądz (4,7 kilometra), Grudziądz – Mokre (4,2 kilometra) oraz w Dusocinie (0,5 kilometra), a łączna wartość tych zadań wyniosła 16,8 miliona złotych.