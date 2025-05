Kolejne ronda mają poprawić bezpieczeństwo w regionie. Podpisano umowy na budowę

- W tych wyborach nie chodzi tylko o to, kto zostanie prezydentem. To są wybory albo o współpracy, albo o blokadzie obecnego rządu - mówiła w „Rozmowie… Czytaj dalej »

Rafał Trzaskowski wiecem we Włocławku rozpoczął ostatni dzień kampanii przed drugą turą wyborów prezydenckich. Mobilizował tam wyborców, by frekwencja…

– Jedno rondo jest w Dyblinie, za około pięć milionów złotych, skrzyżowanie dwóch dróg wojewódzkich. Drugie pojawi się na drodze 255 i tam też jest budowane rondo trzywlotowe. Oba poprawią bezpieczeństwo i to jest naszym głównym celem – mówił Przemysław Dąbrowski, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wybudowanie ronda przy drodze wojewódzkiej 255 przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo przejazdu samochodów ciężarowych i osobowych ze względu na to, że rondo zostanie mocno odsunięte od istniejącej krzyżówki. To główna kolej łącząca Poznań z Bydgoszczą, gdzie przy zamkniętych szlabanach robią się bardzo duże korki i jest bardzo dużo utrudnienie przejazdu samochodów – dodał Bartłomiej Jaszcz, burmistrz gminy i miasta Janikowo. Inwestycje będą realizowane w ramach wojewódzkiego programu poprawy bezpieczeństwa drogowego. Mają być gotowe w ciągu sześciu miesięcy.

