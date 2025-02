Rondo ma rozwiązać problem korków. Jest umowa na inwestycję w Golubiu-Dobrzyniu

Burmistrz miasta Dominika Piotrowska liczy, że rondo poprawi bezpieczeństwo i upłynni ruch. – Bardzo dużo mieszkańców korzysta z tego skrzyżowania – niestety jest bardzo często zakorkowane, więc jesteśmy bardzo wdzięczni, że Golub-Dobrzyń jest dostrzegany i ta inwestycja niedługo nabierze zupełnie innego rozpędu – mówi. – Poprawi się komunikacja, dlatego, że przy ul. Sokołowskiej jest zlokalizowane targowisko, jedno z większych w regionie – w związku z tym, szczególnie w piątki, robią się straszne korki. Ta inwestycja spowoduje, że tych korków nie będzie – komentuje Jacek Foksiński, starosta powiatu golubsko-dobrzyńskiego. – Inwestycja poprawi bezpieczeństwo na naszej drodze wojewódzkiej, rondo jest tam bardzo, bardzo potrzebne. Może nie jest to wielki projekt, bo sięgający ok. czterech mln złotych łącznie, ale długo oczekiwany przez mieszkańców – dodał marszałek województwa Piotr Całbecki. Trzywlotowe rondo o średnicy 26 metrów połączy drogę wojewódzką nr 534 (ulicę Piłsudskiego i Szosę Rypińską) z drogą powiatową na Sokołowo (ul. Sokołowską). Projekt przewiduje również przebudowę chodników, kanalizacji, sieci elektrycznej i teletechnicznej. Po północnej stronie w ciągu drogi wojewódzkiej zaprojektowano ciąg pieszo–rowerowy. Ścięcie wyspy od strony północnej ma pozwolić na przejazd także pojazdom ponadgabarytowym. Za prace budowlane o wartości 3,9 mln zł odpowiadać będzie firma PRD Lipno. Roboty rozpoczną się w kwietniu. Jesienią rondo ma być gotowe.

