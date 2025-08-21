Dłuższe trasy podmiejskich autobusów! Nowa umowa między Bydgoszczą i gminami

2025-08-21, 12:16 Redakcja

Umowa została podpisana w czwartek/fot. bydgoszcz.pl

Bydgoskie linie podmiejskie pojadą do kolejnych miejscowości - nr 41 obsłuży też Karolewo i Stronno, a nr 94 będzie kursować przez Augustowo. Trójstronne porozumienie podpisane zostało w czwartek z udziałem prezydenta Bydgoszczy oraz wójtów gmin Dobrcz i Osielsko.

- To kolejna umowa z naszymi partnerami z sąsiednich gmin, która ułatwi mieszkańcom podróżowanie po metropolii – podkreśla prezydent Rafał Bruski. – Zyskuje też miasto, które jest gospodarczym sercem regionu. Codziennie do pracy w Bydgoszczy dojeżdża około 40 tysięcy osób. To wpływa na większe możliwości rozwoju bydgoskich firm, które płacą u nas podatki. Pracujemy nad rozwojem kolejnych połączeń.



Linie podmiejskie będą kursować do kolejnych miejscowości już od września. Podpisy pod porozumieniem umożliwiającym zmiany na liniach nr 41 i 94 złożyli wójt gminy Dobrcz Rafał Modlisz oraz wójt gminy Osielsko Janusz Jedliński. Podkreślali wagę dobrej komunikacji podmiejskiej, która zdecydowanie ułatwia dojazdy do bydgoskich szkół, instytucji kultury oraz miejsc rekreacji.



Jak pojadą autobusy?



LINIA NA 41

Nastąpi zmiana przebiegu linii 41 (wariantu do Wudzyna) polegająca na włączeniu do obsługi komunikacyjnej miejscowości Karolewo (przejazd przy Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych) oraz miejscowości Stronno (z przejazdem ulicami: Wiśniową, Szkolną i Dworcową). Linia nr 41 przez większą część roku kursuje wyłącznie w dni powszednie (w weekendy wakacyjne w ramach linii 41 realizowane są kursy do Dobrcza). W ramach linii nr 41 w ciągu dnia odbywa się w sumie 12 kursów (6 w wariancie do Żołędowa i 6 w wariancie do Wudzyna).



LINIA NR 94

Z początkiem września we wszystkie dni tygodnia kursy wariantowe linii nr 94 do przystanku Nekla/Akacjowa zostaną przekierowane przez Augustowo, dzięki czemu również ta miejscowość będzie obsługiwana komunikacją międzygminną. W dni powszednie do Nekli realizowanych jest 10 kursów, a w soboty i niedziele po 3 kursy. W sumie na linii 94 w dni powszednie odbywa się 29 kursów (w tym 19 do Żołędowa), w soboty 10 (w tym 7 do Żołędowa), a w niedziele 9 kursów (w tym 6 do Żołędowa).