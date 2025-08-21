Dłuższe trasy podmiejskich autobusów! Nowa umowa między Bydgoszczą i gminami

Umowa została podpisana w czwartek/fot. bydgoszcz.pl
Bydgoskie linie podmiejskie pojadą do kolejnych miejscowości - nr 41 obsłuży też Karolewo i Stronno, a nr 94 będzie kursować przez Augustowo. Trójstronne porozumienie podpisane zostało w czwartek z udziałem prezydenta Bydgoszczy oraz wójtów gmin Dobrcz i Osielsko.
- To kolejna umowa z naszymi partnerami z sąsiednich gmin, która ułatwi mieszkańcom podróżowanie po metropolii – podkreśla prezydent Rafał Bruski. – Zyskuje też miasto, które jest gospodarczym sercem regionu. Codziennie do pracy w Bydgoszczy dojeżdża około 40 tysięcy osób. To wpływa na większe możliwości rozwoju bydgoskich firm, które płacą u nas podatki. Pracujemy nad rozwojem kolejnych połączeń.
Linie podmiejskie będą kursować do kolejnych miejscowości już od września. Podpisy pod porozumieniem umożliwiającym zmiany na liniach nr 41 i 94 złożyli wójt gminy Dobrcz Rafał Modlisz oraz wójt gminy Osielsko Janusz Jedliński. Podkreślali wagę dobrej komunikacji podmiejskiej, która zdecydowanie ułatwia dojazdy do bydgoskich szkół, instytucji kultury oraz miejsc rekreacji.
Jak pojadą autobusy?
LINIA NA 41 Nastąpi zmiana przebiegu linii 41 (wariantu do Wudzyna) polegająca na włączeniu do obsługi komunikacyjnej miejscowości Karolewo (przejazd przy Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych) oraz miejscowości Stronno (z przejazdem ulicami: Wiśniową, Szkolną i Dworcową). Linia nr 41 przez większą część roku kursuje wyłącznie w dni powszednie (w weekendy wakacyjne w ramach linii 41 realizowane są kursy do Dobrcza). W ramach linii nr 41 w ciągu dnia odbywa się w sumie 12 kursów (6 w wariancie do Żołędowa i 6 w wariancie do Wudzyna).
LINIA NR 94 Z początkiem września we wszystkie dni tygodnia kursy wariantowe linii nr 94 do przystanku Nekla/Akacjowa zostaną przekierowane przez Augustowo, dzięki czemu również ta miejscowość będzie obsługiwana komunikacją międzygminną. W dni powszednie do Nekli realizowanych jest 10 kursów, a w soboty i niedziele po 3 kursy. W sumie na linii 94 w dni powszednie odbywa się 29 kursów (w tym 19 do Żołędowa), w soboty 10 (w tym 7 do Żołędowa), a w niedziele 9 kursów (w tym 6 do Żołędowa).
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę