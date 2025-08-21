Linia autobusowa 132 połączy Toruń i Złąwieś Wielką. Wiemy, ile zaplanowano kursów

2025-08-21, 21:22 Michał Zaręba/Redakcja

Władze Torunia i Złejwsi Wielkiej podpisały porozumienie na uruchomienie linii autobusowej nr 132/fot: Sławomir Kowalski, torun.pl, licencja: CC BY-NC 4.0

Od września Toruń i Złąwieś Wielką połączy nowa linia autobusowa nr 132. Porozumienie w tej sprawie podpisali wójt gminy Marcin Swaczyna i prezydent miasta Paweł Gulewski.

– Dzięki nowej linii autobusowej, która będzie docierała z Torunia do Złejwsi Wielkiej mieszkańcy naszej gminy i gmin ościennych, w tym mieszkańcy Torunia, będą mogli przyjeżdżać do naszej gminy i korzystać z jej walorów. Ona jest piękna, to są lasy, które mogą, chociażby w weekend służyć mieszkańcom Torunia za miejsce wypadowe – mówił Swaczyna.



– Toruń powinien dzielić się funkcjami, które ma rozwinięte. Nasi drogowcy i specjaliści, którzy układali tę linię, obliczyli, że przejechanie zajmie około 40 minut. Pierwszy autobus w zależności od dni będzie wyjeżdżał z pętli Uniwersytet w Toruniu po godzinie 4:00. Ostatni z Torunia będzie wyjeżdżał po 21:00 – dodał Gulewski.



Zaplanowano 11 kursów w dni nauki szkolnej, 10 w wakacje i osiem w dni wolne. Od września nowa linia będzie kursować też do gminy Łysomice.