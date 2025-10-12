Dojście do plaży, nowe ławki, piaskownice i mini tężnie. Janikowo się zmienia

2025-10-12, 09:32 Marcin Glapiak/Redakcja

Przystań w Janikowie/fot. Henryk Żyłkowski, Archiwum

Więcej terenów zielonych i rekreacyjnych - tak można opisać program pod nazwą „Janikowo na nowo", z którym właśnie wystartował urząd w tym mieście.

Do końca października mieszkańcy miasta mogą wypełniać specjalną internetową ankietę, której wyniki zostaną wzięte pod uwagę przy tworzeniu tzw. małej architektury. - Nie ma w mieście nic dla młodzieży. Plaża jest już nieczynna, nie mają co tu robić – mówi jedna z mieszkanek.



- Chcemy wspólnie z mieszkańcami uatrakcyjnić naszą część miasta, aby powstały właśnie obiekty małej architektury – takie, jako dojście do plaży, a dużej architektury - na terenach przynależnych do Jeziora Pakoskiego – mówi burmistrz Bartłomiej Jaszcz. - Mają tam pojawić się: ławki, piaskownice, mini tężnie - miejsca, gdzie przede wszystkim dzieci i młodzież, a także seniorzy będą mogli mile spędzić czas w plenerze.



Po konsultacjach z architektami, gmina będzie organizować spotkania z mieszkańcami. Pierwsze elementy małej architektury maja być instalowane w mieście już w przyszłym roku.