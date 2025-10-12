Dojście do plaży, nowe ławki, piaskownice i mini tężnie. Janikowo się zmienia

2025-10-12, 09:32  Marcin Glapiak/Redakcja
Przystań w Janikowie/fot. Henryk Żyłkowski, Archiwum

Przystań w Janikowie/fot. Henryk Żyłkowski, Archiwum

Więcej terenów zielonych i rekreacyjnych - tak można opisać program pod nazwą „Janikowo na nowo", z którym właśnie wystartował urząd w tym mieście.

Do końca października mieszkańcy miasta mogą wypełniać specjalną internetową ankietę, której wyniki zostaną wzięte pod uwagę przy tworzeniu tzw. małej architektury. - Nie ma w mieście nic dla młodzieży. Plaża jest już nieczynna, nie mają co tu robić – mówi jedna z mieszkanek.

- Chcemy wspólnie z mieszkańcami uatrakcyjnić naszą część miasta, aby powstały właśnie obiekty małej architektury – takie, jako dojście do plaży, a dużej architektury - na terenach przynależnych do Jeziora Pakoskiego – mówi burmistrz Bartłomiej Jaszcz. - Mają tam pojawić się: ławki, piaskownice, mini tężnie - miejsca, gdzie przede wszystkim dzieci i młodzież, a także seniorzy będą mogli mile spędzić czas w plenerze.
 
Po konsultacjach z architektami, gmina będzie organizować spotkania z mieszkańcami. Pierwsze elementy małej architektury maja być instalowane w mieście już w przyszłym roku.

Mówi burmistrz Janikowa Bartłomiej Jaszcz

Janikowo

Region

W wielkim pożarze stracili cały dobytek. Będzie koncert dla pogorzelców z Inowrocławia

W wielkim pożarze stracili cały dobytek. Będzie koncert dla pogorzelców z Inowrocławia

2025-10-12, 12:48
Tradycyjny myśliwski bieg z historią w tle. Tak było na Hubertusie w Grubnie [zdjęcia]

Tradycyjny myśliwski bieg z historią w tle. Tak było na Hubertusie w Grubnie [zdjęcia]

2025-10-12, 10:39
Nocne dachowanie samochodu. Za kierownicą mama, z tyłu dwoje dzieci [zdjęcia]

Nocne dachowanie samochodu. Za kierownicą mama, z tyłu dwoje dzieci [zdjęcia]

2025-10-12, 10:09
Policja w ZUS-ie Mundurowi zapraszają seniorów na rozmowy o bezpieczeństwie

Policja w ZUS-ie! Mundurowi zapraszają seniorów na rozmowy o bezpieczeństwie

2025-10-12, 10:00
Tężnia w Inowrocławiu do generalnego remontu. Na czas prac będzie zamknięta

Tężnia w Inowrocławiu do generalnego remontu. Na czas prac będzie zamknięta

2025-10-12, 08:02
Uczyli się strzelać, rozpalać ognisko i tamować krwotok. Akcja Trenuj z wojskiem w Bydgoszczy

Uczyli się strzelać, rozpalać ognisko i tamować krwotok. Akcja „Trenuj z wojskiem” w Bydgoszczy

2025-10-11, 18:50
Dyrektor ekonomiczny szpitala w Tucholi miał rozpowszechniać pornografię z udziałem dzieci

Dyrektor ekonomiczny szpitala w Tucholi miał rozpowszechniać pornografię z udziałem dzieci

2025-10-11, 17:45
Stop ludobójstwu w Strefie Gazy Protestowali na bydgoskim Starym Rynku

Stop ludobójstwu w Strefie Gazy! Protestowali na bydgoskim Starym Rynku

2025-10-11, 15:00
Centrum Usług Społecznych w nowym budynku w Inowrocławiu. Nowa jakość pomocy społecznej

Centrum Usług Społecznych w nowym budynku w Inowrocławiu. „Nowa jakość pomocy społecznej”

2025-10-11, 13:54

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę