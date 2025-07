Włamali się do domu w Kamieniu Krajeńskim i próbowali uciec do Niemiec [zdjęcia, wideo]

Inowrocławscy radni Koalicji Obywatelskiej mają zastrzeżenia co do czystości oczek wodnych i fontann znajdujących się na terenie miasta. Apelują do władz… Czytaj dalej »

Do przestępstwa doszło w kwietniu w Kamieniu Krajeńskim (pow. sępoleński). Wtedy nieznani sprawcy włamali się do jednego z domów i ukradli perfumy, biżuterię oraz gotówkę. Pokrzywdzeni oszacowali wartość straty na blisko 23 tysiące złotych. – Sprawą początkowo zajęli się policjanci z Komendy Powiatowej w Sępólnie Krajeńskim, a po pewnym czasie dołączyli także kryminalni z Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Wspólne działania i skrupulatna analiza zabezpieczonego materiału dowodowego przyniosła oczekiwany efekt – opisała asp. szt. Małgorzata Warsińska z Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim. Funkcjonariusze wytypowali jako podejrzewanych trzech mieszkańców województwa pomorskiego (32, 42 i 48 lat), którzy są znani policjantom. – Dwaj z nich zostali zatrzymani w piątek (11 lipca), na przejściu granicznym w Kostrzyniu nad Odrą. W aucie, którym podróżowali mężczyźni, policjanci znaleźli biżuterię i sześć tysięcy euro. Kolejne drogocenności i 16 tys. złotych kryminalni zabezpieczyli podczas przeszukań w miejscach zamieszkania. Teraz funkcjonariusze ustalają czy znaleziona waluta i biżuteria również pochodzą z kradzieży – dodała asp. szt. Warsińska. 32-latek został zatrzymany w Gdańsku dwa dni później (13 lipca). Mężczyźni usłyszeli zarzut kradzieży z włamaniem. Decyzją sądu 42 i 48-latek trzy najbliższe miesiące spędzą w areszcie, a najmłodszy z nich – miesiąc. Za włamanie i kradzież, o które są podejrzani, grozi im kara do 10 lat więzienia.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.