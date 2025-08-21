Zabity pies porzucony w lesie w powiecie świeckim. Leśnicy proszą o pomoc! [zdjęcia]

2025-08-21, 07:30 Agata Raczek, Marcin Doliński/Redakcja

Wśród porzuconych śmieci znaleziono zwłoki psa/fot. Nadleśnictwo Dąbrowa

Wstrząsające odkrycie na terenie Leśnictwa Bedlenki w powiecie świeckim. Wśród porzuconych śmieci leśniczy znalazł martwego psa. Zwierzę zawinięte było w foliowy worek i miało związane łapy.

- Pies najprawdopodobniej został celowo uśmiercony - mówi Honorata Galczewska, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. - Leśniczy znalazł go wśród wyrzuconych śmieci. To pies typu buldog, bądź mops. Miał związane łapy. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa ze szczególną prośbą - może ktoś kojarzy tego psa, bądź porzucone przedmioty. Bardzo prosimy o każdą informację, skojarzenie.



Każdą informację sprawdzi policja. Być może któraś z nich pozwoli ustalić sprawcę czynu.