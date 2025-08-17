Zwracają uwagę na problem bezdomności. W Toruniu trwa specjalny festiwal „Bez dachu”

Region
Zderzenie kampera z pociągiem relacji Olsztyn-Bydgoszcz. Tragedia na torach w regionie!Polska Agencja Prasowa/Robert Duliński/Damian Klich/Redakcja 2025-08-17, 10:52
Do tragedii doszło w miejscowości Gronówko w powiecie toruńskim. Zginęła kobieta jadąca kamperem, towarzyszący jej mężczyzna został ranny. Pociągiem… Czytaj dalej »
Festiwal Wisły z Bydgoszczy popłynął do Grudziądza. Wcześniej wysłali „Wiślane wici" [wideo, zdjęcia]Damian Klich/Redakcja 2025-08-17, 10:03
Widzowie na wiślanych bulwarach w bydgoskim Fordonie podziwiali m.in. paradę łodzi i oglądali inscenizację pt. „Wiślane wici'. Czytaj dalej »
Dom i budynek gospodarczy spłonęły w Białych Błotach w powiecie świeckimDamian Klich/Redakcja 2025-08-17, 08:50
Ogień pojawił się w niedzielę wieczorem. Strażacy gasili pożar w Białych Błotach przez całą noc. Czytaj dalej »
Dużo atrakcji, a wszystko w szczytnym celu. Mieszkańcy Śliwic chcą pomóc chorej dziewczynceMarcin Doliński/Redakcja 2025-08-17, 08:00
Śliwiczanie zagrają w niedzielę dla 6-letniej Irenki Rolewicz. W tamtejszym amfiteatrze o 12:00 rozpocznie się piknik charytatywny. Na wydarzenie zaprasza… Czytaj dalej »
Ludzie ruszyli, by bronić fort przed... zanieczyszczeniami. W Toruniu zadbano o historyczne miejsce [zdjęcia]Robert Duliński/Redakcja 2025-08-16, 22:09
Ludzie ruszyli, by bronić fort przed... zanieczyszczeniami. W Toruniu zadbano o historyczne miejsce [zdjęcia] Czytaj dalej »
Piknik przypomniał zasługi obrony Włocławka w Bitwie Warszawskiej. Na wystawie nietypowe eksponaty [zdjęcia]Marek Ledwosiński/Redakcja 2025-08-16, 19:19
Tłumy włocławian na Bulwarach Piłsudskiego. We wspomnianym miejscu odbył się piknik militarny - wystawa historycznego oręża z czasów wojny z bolszewikami… Czytaj dalej »
Dwa wypadki w naszym regionie – na autostradzie A1 oraz w Pokrzydowie. Są ranni i utrudnieniaRedakcja 2025-08-16, 18:05
Do dwóch wypadków doszło na drogach naszego regionu. Dwa samochody osobowe zderzyły się w Pokrzydowie w powiecie brodnickim. Dwa auta brały również udział… Czytaj dalej »
Bydgoskie Centrum Onkologii nie ma sobie równych. Chirurgia robotyczna coraz częściej wykorzystywanaJolanta Fischer/Redakcja 2025-08-16, 17:11
Bydgoskie Centrum Onkologii liderem chirurgii robotycznej w Polsce! W 2024 roku w ośrodku wykonano ponad 800 takich zabiegów - najwięcej w całym kraju i o… Czytaj dalej »
Zaginął 12-latek. Chłopiec mieszkający w Fordonie nie wrócił do domu. Policja prosi o pomocinf. prasowa 2025-08-16, 16:00
Policjanci z bydgoskiego Fordonu prowadzą poszukiwania 12-latka, który wyszedł z domu i do chwili obecnej do niego nie wrócił. Funkcjonariusze w tej sprawie… Czytaj dalej »
