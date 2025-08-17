Zwracają uwagę na problem bezdomności. W Toruniu trwa specjalny festiwal „Bez dachu”

2025-08-17, 11:57  Robert Duliński/Redakcja
W „Sercowni” odbywa się specjalny festiwal/fot. Michał Zaręba

W „Sercowni” odbywa się specjalny festiwal/fot. Michał Zaręba

W Toruniu odbywa się festiwal twórczości o kryzysie bezdomności „Bez dachu”. To dwa dni muzyki, wystaw oraz projekcji filmów, których przewodnim tematem jest właśnie problem bezdomności.

Jak mówią organizatorzy, każdy przypadek i historia osoby bezdomnej jest inna. Podkreślają oni, iż zawsze należy pamiętać, że we współczesnym świecie bardzo łatwo trafić na „ulicę”.

– Osoby w kryzysie bezdomności są normalnymi ludźmi. Jedyną różnicą jest kwestia postrzegania takich osób. Największym przesłaniem festiwalu jest, że życie z problemem bezdomności to też życie, po prostu inaczej tym ludziom się ułożyło – o idei festiwalu opowiedział Paweł Czerniewski z toruńskiej „Sercowni”.

Festiwal odbywa się w „Sercowni” przy ulicy Legionów 238. W niedzielę drugi dzień imprezy.

Program drugiego dnia festiwalu:

530842587 771282925483496 3630298383608905908 n

Paweł Czerniewski z toruńskiej „Sercowni” o idei festiwalu. Materiał Roberta Dulińskiego

Toruń

Region

Zderzenie kampera z pociągiem relacji Olsztyn-Bydgoszcz. Tragedia na torach w regionie

Zderzenie kampera z pociągiem relacji Olsztyn-Bydgoszcz. Tragedia na torach w regionie!

2025-08-17, 10:52
Festiwal Wisły z Bydgoszczy popłynął do Grudziądza. Wcześniej wysłali Wiślane wici [wideo, zdjęcia]

Festiwal Wisły z Bydgoszczy popłynął do Grudziądza. Wcześniej wysłali „Wiślane wici" [wideo, zdjęcia]

2025-08-17, 10:03
Dom i budynek gospodarczy spłonęły w Białych Błotach w powiecie świeckim

Dom i budynek gospodarczy spłonęły w Białych Błotach w powiecie świeckim

2025-08-17, 08:50
Dużo atrakcji, a wszystko w szczytnym celu. Mieszkańcy Śliwic chcą pomóc chorej dziewczynce

Dużo atrakcji, a wszystko w szczytnym celu. Mieszkańcy Śliwic chcą pomóc chorej dziewczynce

2025-08-17, 08:00
Ludzie ruszyli, by bronić fort przed... zanieczyszczeniami. W Toruniu zadbano o historyczne miejsce [zdjęcia]

Ludzie ruszyli, by bronić fort przed... zanieczyszczeniami. W Toruniu zadbano o historyczne miejsce [zdjęcia]

2025-08-16, 22:09
Piknik przypomniał zasługi obrony Włocławka w Bitwie Warszawskiej. Na wystawie nietypowe eksponaty [zdjęcia]

Piknik przypomniał zasługi obrony Włocławka w Bitwie Warszawskiej. Na wystawie nietypowe eksponaty [zdjęcia]

2025-08-16, 19:19
Dwa wypadki w naszym regionie na autostradzie A1 oraz w Pokrzydowie. Są ranni i utrudnienia

Dwa wypadki w naszym regionie – na autostradzie A1 oraz w Pokrzydowie. Są ranni i utrudnienia

2025-08-16, 18:05
Bydgoskie Centrum Onkologii nie ma sobie równych. Chirurgia robotyczna coraz częściej wykorzystywana

Bydgoskie Centrum Onkologii nie ma sobie równych. Chirurgia robotyczna coraz częściej wykorzystywana

2025-08-16, 17:11
Zaginął 12-latek. Chłopiec mieszkający w Fordonie nie wrócił do domu. Policja prosi o pomoc

Zaginął 12-latek. Chłopiec mieszkający w Fordonie nie wrócił do domu. Policja prosi o pomoc

2025-08-16, 16:00

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę