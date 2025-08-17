Zwracają uwagę na problem bezdomności. W Toruniu trwa specjalny festiwal „Bez dachu”

2025-08-17, 11:57 Robert Duliński/Redakcja

W „Sercowni” odbywa się specjalny festiwal/fot. Michał Zaręba

W Toruniu odbywa się festiwal twórczości o kryzysie bezdomności „Bez dachu”. To dwa dni muzyki, wystaw oraz projekcji filmów, których przewodnim tematem jest właśnie problem bezdomności.

Jak mówią organizatorzy, każdy przypadek i historia osoby bezdomnej jest inna. Podkreślają oni, iż zawsze należy pamiętać, że we współczesnym świecie bardzo łatwo trafić na „ulicę”.





– Osoby w kryzysie bezdomności są normalnymi ludźmi. Jedyną różnicą jest kwestia postrzegania takich osób. Największym przesłaniem festiwalu jest, że życie z problemem bezdomności to też życie, po prostu inaczej tym ludziom się ułożyło – o idei festiwalu opowiedział Paweł Czerniewski z toruńskiej „Sercowni”.





Festiwal odbywa się w „Sercowni” przy ulicy Legionów 238. W niedzielę drugi dzień imprezy.





Program drugiego dnia festiwalu:



