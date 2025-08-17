Dużo atrakcji, a wszystko w szczytnym celu. Mieszkańcy Śliwic chcą pomóc chorej dziewczynce

2025-08-17, 08:00 Marcin Doliński/Redakcja

Chora Irenka potrzebuje pomocy/fot. nadesłane

Śliwiczanie zagrają w niedzielę dla 6-letniej Irenki Rolewicz. W tamtejszym amfiteatrze o 12:00 rozpocznie się piknik charytatywny. Na wydarzenie zaprasza Anna Klinger, dyrektor Domu Kultury.

– Będą zabawy dla dzieci, będą animacje i żywe maskotki. Przyjedzie klub samochodów amerykańskich z Torunia. Będzie też piana party i DJ. Będziemy też promować naszą płytę charytatywną. Mamy nadzieje, że nasza zabawa potrwa do późnej nocy – powiedziała Klinger.



Zbiórkę można wspomóc nie tylko w amfiteatrze. Już o 8:50 na śliwickim orliku rozpocznie się charytatywny turniej piłki nożnej, w którym zagra sześć drużyn juniorów młodszych. Organizatorzy przygotowali także przerywnik w postaci m.in. pokazu trików piłkarskich.



Irenka od urodzenia choruje na serce, po nieudanej operacji jej stan bardzo się pogorszył. Pieniądze zbierane są na rehabilitację dziewczynki.





Polskie Radio PiK jest patronem wydarzenia. Zbiórkę można wesprzeć również TUTAJ





Plakat wydarzenia:



