Dużo atrakcji, a wszystko w szczytnym celu. Mieszkańcy Śliwic chcą pomóc chorej dziewczynce
Śliwiczanie zagrają w niedzielę dla 6-letniej Irenki Rolewicz. W tamtejszym amfiteatrze o 12:00 rozpocznie się piknik charytatywny. Na wydarzenie zaprasza Anna Klinger, dyrektor Domu Kultury.
– Będą zabawy dla dzieci, będą animacje i żywe maskotki. Przyjedzie klub samochodów amerykańskich z Torunia. Będzie też piana party i DJ. Będziemy też promować naszą płytę charytatywną. Mamy nadzieje, że nasza zabawa potrwa do późnej nocy – powiedziała Klinger.
Zbiórkę można wspomóc nie tylko w amfiteatrze. Już o 8:50 na śliwickim orliku rozpocznie się charytatywny turniej piłki nożnej, w którym zagra sześć drużyn juniorów młodszych. Organizatorzy przygotowali także przerywnik w postaci m.in. pokazu trików piłkarskich.
Irenka od urodzenia choruje na serce, po nieudanej operacji jej stan bardzo się pogorszył. Pieniądze zbierane są na rehabilitację dziewczynki.