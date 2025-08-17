Dużo atrakcji, a wszystko w szczytnym celu. Mieszkańcy Śliwic chcą pomóc chorej dziewczynce

2025-08-17, 08:00  Marcin Doliński/Redakcja
Chora Irenka potrzebuje pomocy/fot. nadesłane

Chora Irenka potrzebuje pomocy/fot. nadesłane

Śliwiczanie zagrają w niedzielę dla 6-letniej Irenki Rolewicz. W tamtejszym amfiteatrze o 12:00 rozpocznie się piknik charytatywny. Na wydarzenie zaprasza Anna Klinger, dyrektor Domu Kultury.

– Będą zabawy dla dzieci, będą animacje i żywe maskotki. Przyjedzie klub samochodów amerykańskich z Torunia. Będzie też piana party i DJ. Będziemy też promować naszą płytę charytatywną. Mamy nadzieje, że nasza zabawa potrwa do późnej nocy – powiedziała Klinger.

Zbiórkę można wspomóc nie tylko w amfiteatrze. Już o 8:50 na śliwickim orliku rozpocznie się charytatywny turniej piłki nożnej, w którym zagra sześć drużyn juniorów młodszych. Organizatorzy przygotowali także przerywnik w postaci m.in. pokazu trików piłkarskich.

Irenka od urodzenia choruje na serce, po nieudanej operacji jej stan bardzo się pogorszył. Pieniądze zbierane są na rehabilitację dziewczynki.

Polskie Radio PiK jest patronem wydarzenia. Zbiórkę można wesprzeć również TUTAJ.

Plakat wydarzenia:
530641908 1209668761199326 4570993330188276565 n

Anna Klinger o atrakcjach, jakie czekają w śliwickim Domu Kultury. Materiał Marcina Dolińskiego

Region

Zwracają uwagę na problem bezdomności. W Toruniu trwa specjalny festiwal Bez dachu

Zwracają uwagę na problem bezdomności. W Toruniu trwa specjalny festiwal „Bez dachu”

2025-08-17, 11:57
Zderzenie kampera z pociągiem relacji Olsztyn-Bydgoszcz. Tragedia na torach w regionie

Zderzenie kampera z pociągiem relacji Olsztyn-Bydgoszcz. Tragedia na torach w regionie!

2025-08-17, 10:52
Festiwal Wisły z Bydgoszczy popłynął do Grudziądza. Wcześniej wysłali Wiślane wici [wideo, zdjęcia]

Festiwal Wisły z Bydgoszczy popłynął do Grudziądza. Wcześniej wysłali „Wiślane wici" [wideo, zdjęcia]

2025-08-17, 10:03
Dom i budynek gospodarczy spłonęły w Białych Błotach w powiecie świeckim

Dom i budynek gospodarczy spłonęły w Białych Błotach w powiecie świeckim

2025-08-17, 08:50
Ludzie ruszyli, by bronić fort przed... zanieczyszczeniami. W Toruniu zadbano o historyczne miejsce [zdjęcia]

Ludzie ruszyli, by bronić fort przed... zanieczyszczeniami. W Toruniu zadbano o historyczne miejsce [zdjęcia]

2025-08-16, 22:09
Piknik przypomniał zasługi obrony Włocławka w Bitwie Warszawskiej. Na wystawie nietypowe eksponaty [zdjęcia]

Piknik przypomniał zasługi obrony Włocławka w Bitwie Warszawskiej. Na wystawie nietypowe eksponaty [zdjęcia]

2025-08-16, 19:19
Dwa wypadki w naszym regionie na autostradzie A1 oraz w Pokrzydowie. Są ranni i utrudnienia

Dwa wypadki w naszym regionie – na autostradzie A1 oraz w Pokrzydowie. Są ranni i utrudnienia

2025-08-16, 18:05
Bydgoskie Centrum Onkologii nie ma sobie równych. Chirurgia robotyczna coraz częściej wykorzystywana

Bydgoskie Centrum Onkologii nie ma sobie równych. Chirurgia robotyczna coraz częściej wykorzystywana

2025-08-16, 17:11
Zaginął 12-latek. Chłopiec mieszkający w Fordonie nie wrócił do domu. Policja prosi o pomoc

Zaginął 12-latek. Chłopiec mieszkający w Fordonie nie wrócił do domu. Policja prosi o pomoc

2025-08-16, 16:00

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę