Roboty, kody i inne atrakcje. W Młynach Rothera uczczą urodziny Mariana Rejewskiego

2025-08-16, 09:30 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Bydgoskie „Młyny Rothera” znów chca aktywizować mieszkańców Bydgoszczy.fot. nadesłane/A.Pawska

Na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy odbędzie się piknik popularnonaukowy. To w związku ze 120. rocznicą urodzin Mariana Rejewskiego.

– Cały czas chcemy przypominać dokonania tego wyjątkowego bydgoszczanina, który przyczynił się do odmienienia losów II wojny światowej. Przyjedzie do nas wiele instytucji, które wystawią swoje stanowiska, tworząc atrakcje dla każdego. Będzie też można wziąć udział w dwóch grach piknikowych oraz dwóch spacerach po Bydgoszczy – o wydarzeniu opowiedziała Adrianna Kwiatkowska, zastępczyni kierowniczki działu komunikacji Młynów Rothera.





Na stoiskach będzie można zapoznać się z szyfrem Cezara – jedną z najstarszych metod kodowania wiadomości oraz oczywiście z szyfrem Enigmy. Zostanie także pokazane, w jakich warunkach uczył się Marian Rejewski oraz jak żyło się w latach 40. minionego wieku. Odwiedzający dowiedzą się także o innym kryptologu, Jerzym Różyckim, który również pracował nad Enigmą. Oprócz tego zabawy z robotami, pismem Braille'a, wycieczki z przewodnikiem i wiele innych. Dzieci mogą zbierać pieczątki. Jeśli uda się zebrać przynajmniej sześć, wygrają atrakcyjne nagrody.





Piknik rozpocznie się o 12:00 i potrwa do 17:00. Szczegóły dotyczące wydarzenia można znaleźć w specjalnym „przed-przewodniku” dostępnym pod tym adresem