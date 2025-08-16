Roboty, kody i inne atrakcje. W Młynach Rothera uczczą urodziny Mariana Rejewskiego

Region
Bydgoskie Centrum Onkologii nie ma sobie równych. Chirurgia robotyczna coraz częściej wykorzystywanaJolanta Fischer/Redakcja 2025-08-16, 17:11
Bydgoskie Centrum Onkologii liderem chirurgii robotycznej w Polsce! W 2024 roku w ośrodku wykonano ponad 800 takich zabiegów - najwięcej w całym kraju i o… Czytaj dalej »
Zaginął 12-latek. Chłopiec mieszkający w Fordonie nie wrócił do domu. Policja prosi o pomocinf. prasowa 2025-08-16, 16:00
Policjanci z bydgoskiego Fordonu prowadzą poszukiwania 12-latka, który wyszedł z domu i do chwili obecnej do niego nie wrócił. Funkcjonariusze w tej sprawie… Czytaj dalej »
Zderzenie tramwajów na przystanku w Toruniu. Rannych zostało 14 osóbRobert Duliński/Redakcja 2025-08-16, 14:11
Dwa tramwaje zderzyły się w Toruniu. Przy ulicy Kraszewskiego na jednym z przystanków tramwaj linii nr 5 najechał na tył tramwaju linii nr 4. Na miejscu wypadku… Czytaj dalej »
Znów szukają śladów Bitwy pod Koronowem. W planie także inscenizacja samej potyczkiElżbieta Rupniewska/Redakcja 2025-08-16, 12:34
Około 400 miłośników historii i amatorów archeologii - z Polski i zagranicy - po raz kolejny przyjechało do naszego regionu, by szukać śladów Bitwy pod… Czytaj dalej »
„Festiwal Wisły” płynie dalej. Dziś zatrzymał się w Solcu Kujawskim i Grudziądzu, dzieje się także w BydgoszczyRobert Duliński/Damian Klich/Redakcja 2025-08-16, 11:01
Przez cały tydzień w naszym regionie trwa „Festiwal Wisły” - impreza, ukazująca historyczne i gospodarcze dziedzictwo królowej polskich rzek. Za nami… Czytaj dalej »
Rycerskie potyczki i lekcje strzelania z łuku. Zamkowe atrakcje w Radzyniu Chełmińskim [wideo, zdjęcia]Marcin Doliński/Redakcja 2025-08-15, 22:11
Pokazy walk rycerskich, wybijanie monet, nauka strzelania z łuku czy zwiedzanie z przewodnikiem - to część atrakcji pikniku historycznego zorganizowanego na… Czytaj dalej »
Strzelno przeniosło się w czasie. Święto Matki Boskiej, wojska i Bolesława Chrobrego [zdjęcia]Natasza Trzebuchowska/Redakcja 2025-08-15, 21:31
W Strzelnie udało się w pięknym stylu i z historycznym szlifem połączyć trzy wielkie okazje: Święto Wojska Polskiego, największe święto Kościoła katolickiego:… Czytaj dalej »
Pościg za nietrzeźwą kierującą ulicami Bydgoszczy skończył się uderzeniem w latarnię [wideo]Agata Raczek/Redakcja 2025-08-15, 19:25
Do zdarzenia doszło w sobotę na osiedlu Kapuściska. Nietypowo poruszający się samochód zauważył jeden z kierowców. Mężczyzna ruszył za nim, podejrzewając… Czytaj dalej »
Przy drodze witają, na dożynki zapraszają. „Słomiany" zapał mieszkańców wsi [zdjęcia]Ireneusz Sanger/Redakcja 2025-08-15, 17:43
Przy drogach na wsiach pojawiły się tradycyjne witacze, które zapraszają na dożynki. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości prześcigają się w pomysłach… Czytaj dalej »
