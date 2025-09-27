Kujawsko-pomorska policja przeżywa oblężenie. Chętnych do pracy jest dwa razy więcej, niż rok temu

2025-09-27, 08:46  Natasza Trzebuchowska/Redakcja
Aż 100 tys. osób ma do końca roku pracować w polskiej policji. W Kujawsko-Pomorskiem sytuacja jest bardzo dobra, żeby nie powiedzieć rekordowa. Wiele komend już zamknęło nabór. Te największe wciąż przyjmują podania.

- Mamy w Kujawsko-Pomorskiem 241 wakatów - mówi podinspektor Marcin Zmudziński koordynator Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - Na koniec września zarejestrowaliśmy prawie 1600 podań od kandydatów. Porównując te dane z ubiegłym rokiem, mamy wzrost o 100 procent, ponieważ w ubiegłym roku przyjęliśmy dokumenty od około 900 kandydatów. Skala jest tak duża, że w tej chwili większość komend powiatowych i miejskich w województwie jest już pełna.

Najwięcej nowych funkcjonariuszy potrzebuje Komenda Miejska w Bydgoszczy - Oddział Prewencji i Samodzielny Oddział Antyterrorystyczny. Ta jednostka ma najwięcej wakatów, ponieważ jest największa w całym województwie.

W Polsce działa pięć szkół policyjnych, między innymi w Pile i Katowicach. Rekrutacja do policji trwa cały rok.
W 2023 roku ze służby odeszło prawie 9,5 tys. policjantów, a liczebność zatrudnienia zbliżała się do stanu z początku lat 90. Aktualnie liczba zainteresowanych radykalnie wzrasta.

Jak wygląda procedura rekrutacyjna? Kandydaci muszą dostarczyć komplet dokumentów, następnie sprawdza się ich wiedzę i sprawność fizyczną. Później rekruci rozwiązują test psychologiczny. Ostatnie etapy to badania lekarskie i rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja pyta o motywację kandydata.

