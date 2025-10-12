W wielkim pożarze stracili cały dobytek. Będzie koncert dla pogorzelców z Inowrocławia

2025-10-12, 12:48  Marcin Glapiak/Redakcja
Koncert ma wesprzeć rodziny poszkodowane w wielkim pożarze/fot. Jarosław Skotnicki/KM PSP Inowrocław/archiwum

Koncert ma wesprzeć rodziny poszkodowane w wielkim pożarze/fot. Jarosław Skotnicki/KM PSP Inowrocław/archiwum

W piątek (17 października), w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu zaplanowany jest wyjątkowy koncert charytatywny. To odpowiedź ludzi dobrej woli na tragiczne skutki niedawnego pożaru na Osiedlu Piastowskim, który pozbawił trzy rodziny ich dorobku życia.

- To ważna informacja nie tylko dla naszego samorządu, ale dla wszystkich mieszkańców, a zwłaszcza tych osób, które w zeszłym tygodniu straciły w pożarze wszystko, czyli swój cały dobytek - mówi prezydent Inowrocławia, Arkadiusz Fajok. - Chcemy wspólnie z inowrocławianami pomoc im się odbudować. Razem z Fundacją Ekspert Kujawy, z Kujawskim Centrum Kultury, a także z wieloma osobami, które są zainteresowane inicjatywą koncertu charytatywnego, przygotowujemy to wydarzenie. Na nasz apel odpowiedziała rzesza mieszkańców.

Koncert odbędzie się w piątek, o godzinie 18.00 w Teatrze Miejskim. Zebrane datki trafią do rodzin, których dobytek spłonął w pożarze, do którego doszło w miniony piątek na Osiedlu Piastowskim. Cały czas prowadzone są też zbiórki przez inowrocławski oddział Caritasu i Fundację Ekspert Kujawy.

Wystąpią: Kasia Gil z 31Band, Claptxn, Peron Wędrowny, Feel Music oraz Kasia&Kosa.
Wejściówki „cegiełki” będzie można nabyć w KCK od środy 15 października oraz w miarę dostępności w dniu wydarzenia.

Mówi Arkadiusz Fajok, prezydent Inowrocławia

