Teatr Miejski wypełnił się ludźmi z wielkim sercem. Koncert dla pogorzelców z Inowrocławia

2025-10-18, 12:39 Marcin Glapiak/Redakcja

Na scenie Teatru Miejskiego zaprezentowali się lokalni muzycy. Nie zabrakło też licytacji gadżetów/fot.: Facebook, Kujawskie Centrum Kultury, Marcin Walaszczyk

„Inowrocław – łączymy się w potrzebie” – pod takim hasłem odbył się charytatywny koncert dla mieszkańców miasta, który dwa tygodnie temu stracili swój dobytek w pożarze. Na scenie Teatru Miejskiego zaprezentowali się lokalni muzycy. Nie zabrakło też licytacji gadżetów.

– Wylicytowałam na pamiątkę dla dzieci i wnuka. Będzie się cieszył, że ma taki ważny przedmiot, którym prezydent podpisuje ważne uchwały – mówiła pani Aleksandra, która za 500 złotych wylicytowała pióro prezydenta Inowrocławia.



Na koncercie wystąpił m.in. zespół Feel Music. – Pomysł jest oczywisty. Trzeba pomagać, tym bardziej że jesteśmy z Inowrocławia i okolic. Mamy tutaj swoich, którym warto pomagać i powinniśmy to robić śpiewem, słowem i dobrocią.



Ostateczną kwotę zebraną podczas koncertu poznamy w poniedziałek.