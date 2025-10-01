Po pożarze mieszkania w toruńskim bloku. 44-latek z zarzutami zaprószenia ognia

2025-10-01
Zarzuty dla 44-letniego Adama B. po niedzielnym pożarze w bloku przy ul. Lubickiej w Toruniu. Ogień pojawił się po godz. 22:00 na pierwszym piętrze. Mieszkańcy ratowali się, skacząc z balkonów. Trzy osoby trafiły do szpitala.

Jak podają toruńskie „Nowości", prokuratura postawiła mu między innymi zarzuty celowego zaprószenia ognia, wywołania pożaru i spowodowanie tym samym zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Podejrzany przyznał się do winy. Sąd otrzymał wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Grozi mu do 10 lat więzienia.

