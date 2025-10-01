Kłęby dymu nad bydgoskim Siernieczkiem. Palił się rząd drewnianych szop

Radosław Łączkowski/Redakcja

2025-10-01, 17:09

Zarzuty dla 44-letniego Adama B. po niedzielnym pożarze w bloku przy ul. Lubickiej w Toruniu. Ogień pojawił się po godz. 22:00 na pierwszym piętrze. Mieszkańcy… Czytaj dalej »