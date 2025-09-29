Nocny pożar bloku w Toruniu. Jeden z mieszkańców wyskoczył z balkonu [zdjęcia]

2025-09-29, 06:53 Redakcja

Nocny pożar bloku w Toruniu/fot. Krystian Kociński/KM PSP Toruń/Facebook

Jak informują strażacy, ogień pojawił się po godzinie 22:00 na pierwszym piętrze budynku przy ulicy Lubickiej. Trzy osoby są poszkodowane.

Jeden z mężczyzna ratując życie wyskoczył z balkonu - ma złamaną nogę i wybity bark. Przyczyny pojawienia się ognia nie są na razie znane.