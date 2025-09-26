Kwas siarkowy w kanalizacji w Inowrocławiu. Ratusz uspokaja: Nie ma zagrożenia dla mieszkańców [oświadczenie]

2025-09-26, 09:35  Redakcja
W czwartek, inowrocławskie Wodociągi zawiadomiły o porażającym odkryciu. Kolejny raz do miejskiej kanalizacji trafił kwas siarkowy z nielegalnej instalacji/fot. Marcin Glapiak/archiwum

W czwartek, inowrocławskie Wodociągi zawiadomiły o porażającym odkryciu. Kolejny raz do miejskiej kanalizacji trafił kwas siarkowy z nielegalnej instalacji. Sytuacja jest już opanowana. Miasto wydało oświadczenie, w którym zapewnia o stałej kontroli wody i infrastruktury.

Przypomnijmy: jak przekazał prezes Wodociągów w Inowrocławiu - Janusz Radzikowski - skala i i wielkość instalacji są porażające, co świadczy o istnieniu zorganizowanej grupy przestępczej. Podkreślił, że odkryta instalacja jest wielokrotnie większa od poprzedniej. To proceder, który - według ustaleń wstępnych - jest prowadzony przeważnie przez spółki zarejestrowane albo na osoby starsze, albo niewiadomego pochodzenia.

Komunikat Miasta Inowrocław w sprawie wycieku niebezpiecznej substancji

„W związku wykryciem niebezpiecznej substancji w kanalizacji miejskiej, ujawnionej przez pracowników PWiK pragniemy zapewnić mieszkańców Inowrocławia, że zdarzenie zostało szybko zidentyfikowane i zastosowano odpowiednie środki zabezpieczające. Wszystkie odpowiednie służby, tj. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Policja, Państwowa Straż Pożarna oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zostały niezwłocznie zaangażowane w podjęcie działań, obejmujących zabezpieczenie terenu, pobór próbek, kontrolę jakości wody oraz czynności dochodzeniowe. Źródło zanieczyszczenia zostało zlokalizowane, a dalsze działania prowadzone są zgodnie z procedurami bezpieczeństwa. Informujemy, że obecnie nie ma zagrożenia dla zdrowia mieszkańców ani dla jakości dostarczanej wody."

Oświadczenie Miasta Inowrocław
