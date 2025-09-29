Kierowcy urządzili sobie wyścigi. Linia podwójna ciągła nie była żadną przeszkodą [wideo]

2025-09-29, 11:45 Redakcja

Zdjęcie ilustracyjne/fot. materiały policji

Kierowcy samochodów marki Skoda i BMW urządzili sobie wyścigi na drodze publicznej i wyprzedzili inny pojazd w na „podwójnej ciągłej”. Zarejestrowała to kamerka samochodowa z pojazdu wyprzedzanego, a kierujący przesłał filmik na skrzynkę „STOP AGRESJI DROGOWEJ”.

25 sierpnia 2025 roku na DW543 w miejscowości Bierzgłowo, kierujący samochodami marki Skoda i BMW zachowali się bardzo nieodpowiedzialnie na drodze - wyprzedzili inny pojazd, nie stosując się do zasady nie przecinania linii podwójnej ciągłej.

Zachowanie kierujących było bardzo niebezpieczne z uwagi na dużą prędkość oraz bliskość przejścia dla pieszych.

Za niestosowanie się do znaku P-4 (linia podwójna ciągła) grozi mandat karny w wysokości 200 zł i 5 punktów karnych, ale jeśli sprawa trafi do sądu, to kierującym grozić będzie grzywna w wysokości nawet do 30 tysięcy złotych.