Spłonął sprzęt rolniczy i zbiornik z paliwem. Po pożarze budynku w Dorposzu Chełmińskim [zdjęcia]

2025-10-01, 12:47 Redakcja

Pożar budynku gospodarczego w Dorposzu Chełmińskim/fot. KP PSP Chełmno

Zakończyło się ustalanie przyczyn środowego pożaru pod Chełmnem. Policja wykluczyła podpalenie. Straty oszacowano na około 150 tysięcy złotych.

Ogień w budynku gospodarczym w miejscowości Dorposz Chełmiński (powiat chełmiński) pojawił się około godz. 8.30. W środku znajdował się m.in. traktor do koszenia trawy oraz 1000-litrowy zbiornik z paliwem.



Na miejscu działało sześć zastępów straży pożarnej i policja. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, ale straty oszacowano na około 150 tysięcy złotych. Spaleniu uległo wyposażenie budynku: traktor do trawy, zbiornik z paliwem i urządzenia gospodarcze.



Policja wykluczyła podpalenie. Pożar zakwalifikowano jako zdarzenie losowe. Dalsze czynności nie będą prowadzone.