Awaria pociągu pasażerskiego w Solcu Kujawskim. Na pokładzie było 150 pasażerów
W poniedziałkowe (29 września) popołudnie w Solcu Kujawskim doszło do awarii pociągu pasażerskiego, który zatrzymał się na torach. Na pokładzie znajdowało się około 150 osób, które wysiadły ze składu z pomocą strażaków.
– Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu terenu oraz udzieleniu pomocy pasażerom przy opuszczaniu niesprawnego składu. Ze względu na dużą różnicę wysokości pomiędzy stopniami wagonów a podłożem, strażacy sprawili podest ratowniczy, który umożliwił podróżnym bezpieczne przejście w asekuracji ratowników – przekazali strażacy z Solca Kujawskiego.
Pasażerowie bezpiecznie opuścili zepsuty pociąg. Akcja przebiegła sprawnie i zakończyła się bez osób poszkodowanych.