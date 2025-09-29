Awaria pociągu pasażerskiego w Solcu Kujawskim. Na pokładzie było 150 pasażerów

2025-09-29, 20:27 Redakcja

Strażacy z Solca Kujawskiego asekurowali pasażerów, którzy wysiadali z niesprawnego pociągu/fot.: Facebook, OSP Solec Kujawski

W poniedziałkowe (29 września) popołudnie w Solcu Kujawskim doszło do awarii pociągu pasażerskiego, który zatrzymał się na torach. Na pokładzie znajdowało się około 150 osób, które wysiadły ze składu z pomocą strażaków.

– Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu terenu oraz udzieleniu pomocy pasażerom przy opuszczaniu niesprawnego składu. Ze względu na dużą różnicę wysokości pomiędzy stopniami wagonów a podłożem, strażacy sprawili podest ratowniczy, który umożliwił podróżnym bezpieczne przejście w asekuracji ratowników – przekazali strażacy z Solca Kujawskiego.



Pasażerowie bezpiecznie opuścili zepsuty pociąg. Akcja przebiegła sprawnie i zakończyła się bez osób poszkodowanych.