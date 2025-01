Edukacja zdrowotna w szkołach. Grażyna Dziedzic: Ci, którzy ją krytykują nie znają programu zajęć

2025-01-17, 09:00 Agnieszka Marszał / Redakcja

Grażyna Dziedzic była gościem "Rozmowy Dnia" w Polskim Radiu PiK / Fot. Magdalena Gill

Nowy przedmiot pojawi się w przyszłym roku szkolnym. Będzie nieobowiązkowy. Jak będą wyglądały takie zajęcia w praktyce? To tylko jeden z tematów, jakie Agnieszka Marszał poruszyła w rozmowie z kujawsko-pomorską kurator oświaty.

Jak poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej - program zajęć edukacji zdrowotnej obejmuje dziesięć obszarów, m.in. internet i profilaktykę uzależnień, dojrzewanie, wartości i postawy, zdrowie seksualne i fizyczne oraz zdrowie psychiczne.



- Edukacja w tym zakresie jest bardzo potrzebna - mówiła w "Rozmowie Dnia" kujawsko-pomorska kurator oświaty Grażyna Dziedzic. - Co roku z wielką przykrością odnotowujemy samobójstwa wśród młodzieży. Dziś jest dopiero połowa stycznia, a w naszym województwie mieliśmy już jedno samobójstwo 14-latki. To są wielki porażki nas, dorosłych. I to my, dorośli, musimy zaprojektować coś, co będzie chroniło te dzieci. Dbałość o zdrowie psychiczne i rozmowa o wartości życia jest niezbędna. Wiele osób, które protestuje przeciwko wprowadzeniu tej edukacji nie zna programu, który budowany był przez ekspertów. Nie ma w nim nic, co mogłoby deprawować młodzież.



Od 1 września edukacja zdrowotna będzie przedmiotem dodatkowym od czwartej klasy szkoły podstawowej oraz w klasach I – III liceów ogólnokształcących i techników.



Na antenie mówiliśmy również o tym, jak szkoły z regionu wypadły w Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników "Perspektywy 2025".



Cała "Rozmowa Dnia" z Grażyną Dziedzic do wysłuchania poniżej: